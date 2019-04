Clínica Lucq: aplicación de la radiofrecuencia y dermoterapia a la fisioterapia en Sevilla Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 10:36 h (CET) La clínica sevillana Lucq, aplica la radiofrecuencia y la termoterapia a la fisioterapia, para ofrecer mejores resultados a sus clientes El departamento de fisioterapia de Clínica Lucq no solo trata casos de personas con problemas circulatorios y de varices, sino que lleva a cabo tratamientos de todo tipo. Por eso, cuentan con las mejores ayudas en tecnología a fin de poder ofrecer a los pacientes los tratamientos más avanzados.

Las inflamaciones en articulaciones debidas a problemas crónicos o a lesiones deportivas son uno de los problemas más frecuentes. “Por eso, en la clínica contamos con LavaTRON 250, lo último en tratamientos con radiofrecuencia”, comentan desde Lucq, un centro médico sevillano.

Radiofrecuencia con LavaTRON 250

LavaTRON 250 ha conseguido incorporar a los tratamientos de fisioterapia con radiofrecuencia algunas novedades muy significativas.

Quizá la más destacada es que, hasta ahora, cuando se aplicaba un tratamiento de radiofrecuencia en fisioterapia, era imprescindible que el paciente estuviera tumbado y quieto para que se pudiera realizar el tratamiento a través de los electrodos. Pero gracias al tratamiento BIODIATERMIA con Radiofrecuencia LavaTRON 250, esto ya no es imprescindible.

“Actualmente es posible combinar el tratamiento con radiofrecuencia y el movimiento para poder actuar de una manera mucho más efectiva”, explican.

Este método dinámico no solo permite el movimiento, sino también combinar terapias manuales propias de la fisioterapia con los electrodos para lograr la máxima efectividad. Este tratamiento es muy adecuado para los casos de inflamaciones crónicas, logrando activar los procesos metabólicos y consiguiendo una vasodilatación intensiva que hace que la circulación sanguínea mejore, reduciendo el dolor y la inflamación.

Termoterapia en fisioterapia

LavaTRON 250 se basa en los principios de la termoterapia, es decir, en la aplicación de calor como tratamiento. Esta técnica lleva más de un siglo aplicándose como tratamiento para lesiones, golpes e inflamaciones con gran éxito.

Ahora, gracias a los avances tecnológicos que presenta este aparato, se ha pasado de la termoterapia a la Biodiatermia. “La Biodiatermia es capaz de ofrecer todas las ventajas del calor sobre los tejidos, pero sin necesidad de elevar la temperatura”.

Además, permite jugar con diferentes tamaños y tipos de electrodos, facilitando así la aplicación de un tratamiento personalizado para cada caso.

Esto facilita conseguir mejores resultados, ya que cada persona podrá ser tratada de una forma adecuada a las características de su problema. Además, el periodo de tratamiento se reduce, logrando resultados mucho más rápidos y permitiendo que el paciente pueda aliviar su dolor y recuperar su condición física en un periodo de tiempo más breve.

En caso de necesitar más información, sugieren contactar con el equipo médico de Clínica Lucq llamando al 954 22 35 36.

