Nadal se aleja aún más de Djokovic tras su derrota en Montecarlo El jugador balear no pudo defender su corona Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de abril de 2019, 10:29 h (CET)

El tenista español Rafa Nadal ha perdido distancia respecto al número uno mundial, que sigue una semana más en poder de Novak Djokovic, tras su derrota en semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo, conquistado por el italiano Fabio Fognini.

El jugador balear no pudo defender su corona en el torneo monegasco, donde se dejó 640 puntos. Pese a que sigue conservando su número dos con bastante distancia, ya pierde más de 3.000 puntos respecto a Djokovic, que incluso gana 90 puntos pese a su derrota en cuartos de final.

El leve ascenso del surafricano Kevin Anderson, que le arrebata la sexta plaza al japonés Kei Nishikori, es el único cambio en el 'Top 10' de la clasificación mundial antes de la disputa esta semana del Conde de Godó, de categoría ATP 500 y donde Nadal vuelve a defender su título de campeón.

Además, en la clasificación también destaca el ascenso de seis posiciones de Fognini, que se sitúa duodécimo tras ganar el primer Masters 1.000 de su carrera, mientras que Roberto Bautista, que gana una plaza, se mantiene como segundo mejor español (21º).

