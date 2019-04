Carta de un ciberdelicuente Carlos Javier Jarquín

domingo, 21 de abril de 2019, 10:12 h (CET) Carta de un ciberdelicuente



•Wifis públicas. Conectar los dispositivos lo menos posible a este tipo de redes.

•Actualizaciones. Realizar actualizaciones periódicas de los sistemas operativos.

•Webcam. La cámara del ordenador es mejor mantenerla tapada mientras no se utiliza.

•Copia de seguridad. Aprender a realizar copias de seguridad de nuestro material más sensible garantiza una mayor tranquilidad al usuario.

•Antivirus. siempre contar con un antivirus, y si es de pago mejor.

•Disco duro externo. Trasladar los archivos más importante al disco duro externo dificulta en el robo de información.

•Smartphone. Mantener las funciones bluetooth y GPS desconectadas cuando no se usen.

