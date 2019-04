The Breitners y su novedosa propuesta, en directo en Marula Café como parte de las actividades del International Jazz Day Madrid 2019 El International Jazz Day Madrid, organizado por la asociación de salas La Noche en Vivo, está promovido por el Ayuntamiento de Madrid Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 21 de abril de 2019, 09:53 h (CET)

David Sancho al piano, Fede Marini en la batería, Alberto Guio al saxofón y Artes, como maestro de ceremonias, forman The Breitners. Una banda que transita musicalmente entre el bombo y la caja clásica del rap y el jazz, neosoul, r&b, etc., todas influencias que cada uno de los componentes del grupo han profesionalizado en sus carreras individuales.



La lirica como bandera y las atmósferas especiales que son capaces de transmitir y crear, hacen de The Breitners un cuarteto distinto, una buena escapatoria a las etiquetas y a los dichosos clichés. Ya con dos discos a la espalda, "The Breitners" y "La vida sostenible", afrontan un año importante debido a que este verano formarán parte del cartel en el festival internacional de jazz de Vitoria-Gasteiz.



David Sancho Mangas nace en Madrid. Se gradúa en Piano y Pedagogía del Piano en el Conservatorio Superior de Madrid, y posteriormente consigue el título en Piano Jazz por el Conservatorio de Rotterdam (Holanda). Entre su formación encontramos maestros como Fernando Puchol, Akiko Ebi, María Tipo... así como jazzistas de la talla de Kris Goessens, Rob van Bavel, Jason Moran, Dado Moroni, Barry Harris...



Fede Marini, nacido en Buenos Aires, tiene sus primeros contactos con la música en la “EMBA”, Escuela de Música de Buenos Aires. Allí recibe sus primeras clases de batería moderna y lenguaje musical. En 2001 se instala en Madrid, continuando sus estudios en la “Escuela de Música Creativa”. En el 2007 se traslada a vivir a San Sebastián (Donostia) para cursar la Licenciatura de Batería Jazz en el “Conservatorio Superior del País Vasco “MUSIKENE”.



Alberto Guio comienza su andadura musical con 7 años en el Conservatorio Profesional Ángel Arias Maceín, con Andrés Gomis, donde cursa Grado Elemental y Grado Medio en la especialidad de saxofón clásico. Ingresa en “Musikene” Conservatorio Superior de Música del País Vasco, en la especialidad de saxofón moderno jazz, con profesores de la talla de Bob Sands, Jordi Rossy, Mikel Andueza, Joaquín Chacón, entre otros. El saxofonista Alberto Guio es uno de los 12 alumnos becados por el programa de mecenazgo dirigido a instrumentistas y amantes de la música abierta a cualquier estilo.



ARTES Maestro de ceremonias desde hace casi 20 años. Mc nacido en Torrejón de Ardoz, cuna del hip hop español, ha colaborado con artistas de renombre como FrankT, Zenit, Chojin, Nach, Falsa Alarma, etc., siendo uno de sus trabajos más conocidos el "Quijote HipHop", una Adaptación de la obra literaria de Cervantes hacia la cultura más urbana. Artes tiene tres álbums en solitario de los cuales uno se lanza desde el sello pionero Madrid Zona Bruta y otro desde ZB/Warner.



Decenas de conciertos de muy variados estilos

La programación musical de conciertos del International Jazz Day Madrid 2019 recalará en once salas de La Noche en Vivo y en otros espacios escénicos, en una variada propuesta que se desplegará desde el jazz más clásico al más moderno, con artistas consagrados y nuevas figuras, nacionales e internacionales, y gran presencia femenina, en, por ejemplo, voces tan destacadas como las de Kandace Springs (30 de abril en Clamores), Sheila Jordan (30 de abril y 1 de mayo en Bogui Jazz), Erin Corine (4 de mayo en Clamores), Sheila Blanco (con la Mad Sax Big Band, presentando "Swighits" el 27 de abril en el Café Berlín) o TJ Jazz y su espectáculo "Sings Billie Holiday" (26 y 27 de abril en Bogui Jazz).



Grandes nombres como el del músico de jazz español más reconocido internacionalmente, Jorge Pardo (27 de abril en Galileo Galilei), Dave Liebman (3 de mayo en Bogui Jazz), Pedro Ojesto (4 de mayo en el Café El Despertar), Mark Lettieri (29 de abril en Clamores) y el brasileño Amaro Freitas (1 de mayo en Clamores) o grupos tan reconocidos como Cosmosoul (con su jam en BarCo el 28 de abril), ¡Zas! Trío (27 de abril en Café El Despertar), Cuarteto Europa (2 de mayo en Bogui Jazz), Fatbeat! (3 de mayo en El Junco) o la banda de jazz más longeva de España, que ahora celebra su 50 aniversario, Canal Street Jazz Band (4 de mayo en Bogui Jazz) llenarán el cartel de diversidad y virtuosismo.

Las big bands, máxima expresión de la espectacularidad del jazz, también tendrán cabida en la programación, con extraordinarias y variadas propuestas como las de WSA Big Band & WS3G Big Band (27 de abril en Galileo Galilei), Locomotora Big Band (27 de abril en Moe), CMQ Big Band (1 de mayo en Clamores), AP Big Band feat. Javier Botella (3 de mayo en Clamores), Re Big Band (5 de mayo en El Intruso) o la jovencísima Creativa Junior Big Band (27 de abril en Bogui Jazz).



Junto a ellos, variadas propuestas en lo estilístico como la de Lucía Rey Trío (26 de abril en Café Berlín y 29 de abril en Bogui Jazz), The Breitners (26 de abril en Marula Café), los americanos Josh Dion Paris Monster (2 de mayo en Clamores), Guitarristas On Fire (4 de mayo en Bogui Jazz) o JVera Quartet (5 de mayo en Clamores) mostrarán la actualidad de este género.



La fusión de jazz y flamenco será otra de las claras apuestas del International Jazz Day Madrid con los conciertos en Casa Patas de José Barrios y Toñi Estepa (26 y 27 de abril) y de Mónica Fernández y Cristian Pérez (con Aroa Fernández como invitada, del 29 de abril al 4 de mayo). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Arenal Sound 2019: Farruko, Anitta, Rayden, Don Patricio y más Dos de los artistas latinos más internacionales estarán presentes en la décima edición La noche de CADENA 100 suena por Senegal Artistas como Ana Guerra, Carlos Baute, Laura Pausini, Manuel Carrasco, Marta Sánchez, Marta Soto, Morat, Rosana, Taburete, Tom Walker y Vanesa Martín, estarán en el escenario de un festival cuya recaudación irá destinada a la construcción de una escuela en Shanghé Morat, Ummet Ozcan, Dorian y Bad Gyal entre las nuevas confirmaciones del Arenal Sound El cartel aún no está cerrado y muy pronto llegarán más confirmaciones nacionales e internacionales. Becky G, C. Tangana, Lola Indigo, Alfred García y Nil Moliner, primeros confirmados del Share Festival 2019 El evento celebra su segunda edición el 28 y 29 de junio en el Poble Espanyol de Barcelona, repitiendo una programación festiva, urbana y pop-rock El violín protagoniza el próximo concierto de Fundación Excelentia con la obra maestra de Beethoven Al Concierto para piano y orquesta le acompaña la singular “Spring” de Schumann