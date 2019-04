Comprender e interpretar El libro Acontecer y comprender de Teresa Oñate y otros autores es una obra fundamental para entender de modo amplio lo que es la Hermenéutica crítica José Manuel López García

Si bien este volumen se ha editado en el año 2012 no ha quedado desfasado, ya que recoge en sus capítulos hitos esenciales del desarrollo histórico de esta corriente filosófica y también como está la situación desde el fallecimiento de Gadamer.

En el prólogo puede ser leída una entrevista que la catedrática de Filosofía por la UNED le realiza a Ángel Gabilondo que no necesita presentación ya que es filósofo, catedrático profesor de metafísica, político y politólogo y exministro de educación. En el Prólogo dice Gabilondo que «Yo creo, igual que muchos otros que hay que entender que el pensamiento es profunda y esencialmente praxis; y que desde luego con haber leído media línea de Hegel uno acaba entendiendo hasta qué punto la realidad ya es pensamiento, por lo que no se trata sólo de pensar “la realidad”, sino de cómo el pensamiento se piensa a sí mismo al pensar la realidad. Igual que en un Aristóteles liberado de la Escolástica». En efecto, la tarea hermenéutica se puede caracterizar como la aplicación de la comprensión y la interpretación de la realidad o del mundo en el que estamos inmersos teniendo en cuenta los cambios y transformaciones incesantes que se suceden de modo continuo.

Y que la capacidad crítica es la puesta en acción de ese intento constante de dar sentido a lo que acontece y también de buscar nuevas maneras de comprender los fenómenos y el entorno material, ideológico y social en el que vivimos. Examinar las ideas y conceptos que manejamos en las conversaciones, diálogos, escritos, discursos, etcétera. Esto es la hermenéutica crítica que se interesa por todo al ser una corriente filosófica. Y se puede vislumbrar un nuevo enfoque si se piensa, por ejemplo, en el marxismo hermenéutico de Vattimo.

O también como indica Uriel Fogué en las bases hermenéuticas para una conversación arquitectónica entre humanos y no humanos, lo que pone de relieve las consecuencias hermenéuticas o interpretativas de la robótica y de la inteligencia artificial en las formas de entender el mundo. Indudablemente, es posible pensar en los límites y el alcance de la Ontología Estética como hace Cristina García Santos.

Incluso las interconexiones entre el debate intercultural y la Hermenéutica son analizables desde diversas perspectivas reflexivas algo que es considerado por Maurizio Pagano.

Como escribe el Catedrático de Filosofía de la UNED Jacinto Rivera de Rosales hablando de pensar la historia y de Gadamer y la Hermenéutica: «Vivimos en unas tradiciones transmitidas lingüísticamente en textos y monumentos y únicamente podemos hablar de una racionalidad situada en un contexto cultural e histórico. El ideal teórico de objetividad sólo podría fundarse en un intelecto infinito del que no tenemos noticia». Y esto mismo da pleno sentido a una concepción hermenéutica de la realidad ya que es definible y delimitable una correlación hermenéutica entre fenómeno real y sentido. Las fuerzas vitales son una especie de juego de fuerzas que son interpretables buscando las causas de lo que sucede y de lo que existe. No se puede renunciar a comprender la realidad o el mundo y esta es una labor de la hermenéutica crítica que ejercen los filósofos que la practican en sus reflexiones y análisis.

El grupo de investigación Internacional ONLENHER (Ontología, Lenguaje, Hermenéutica) de la UNED codirigido por Teresa Oñate y Jacinto Rivera de Rosales está realizando una gran labor filosófica investigando y difundiendo sus enseñanzas y publicaciones sobre cuestiones hermenéuticas y colaborando con Vattimo y otros filósofos.

La hermenéutica también está presente en el ámbito hispanoamericano. Es cierto que están en confrontación con otras corrientes filosóficas como son la Analítica o la Filosofía de la Mente o de la Ciencia, pero esto no significa que no vaya logrando a través de la discusión de ideas abrirse camino. Como escribe Teresa Oñate: «Nadie puede imaginar la amplitud y profundidad de la resistencia al mundo de la explotación y producción burguesa occidental, si no entra en contacto con un continente tan culto, tan rico, tan inmenso, tan lleno de contrastes, como lo es el de la América- Latina, a pesar de la explotación y la beligerancia sistemática de los Estados Unidos anglosajones». Ciertamente, el ejercicio de la interpretación tritura las falsas ideas y también la justificación de las desigualdades y de la pobreza en el turbocapitalismo.

