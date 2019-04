Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, las ciudades españolas más afectadas por las plagas de termitas Entre las que también destaca Palma de Mallorca Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de abril de 2019, 09:02 h (CET) Las plagas de termitas se acentúan con el calor y muchas ciudades españolas se están viendo afectadas en esta época del año. Hablamos de Madrid, Barcelona y Valencia, que junto con algunos de sus municipios, acumulan los mayores casos de plagas de termitas en España. La comunidad de Andalucía también se ve perjudicada en Sevilla (junto con localidades próximas al oeste del Guadalquivir) y Málaga. Además, también destacan otras capitales como Palma de Mallorca, Zaragoza y Bilbao. Los datos han sido obtenidos en el estudio del Observatorio de termitas junto a la experiencia profesional en el sector de EZSA.



“Se trata de una plaga muy resistente, que llega hasta las casas a través de grietas cercanas a las tuberías o a través de estructuras de madera que están en contacto con el suelo húmedo”, comenta Ignacio Santamarta, Responsable de Sistemas Integrados de EZSA Sanidad Ambiental. “Estamos ante un crecimiento de esta plaga en España, la cual se cuela en los hogares en busca de fuentes de alimento”, continúa. Para poder controlarlo, Santamarta recomienda vigilar los lugares húmedos y reparar tuberías o cualquier unidad que pueda tener pérdidas de agua. “También es muy importante eliminar la madera podrida y la basura cercana a la vivienda y controlar los daños en las estructuras de madera. Además, si se sospecha que puede haber termitas debe contactarse con un profesional de gestión de plagas que ayude a eliminarlas de forma efectiva”, advierte Santamarta.



"En España peninsular destacan las termitas subterráneas como la Reticulitermes spp. Solo en Canarias se está dando algún caso de Reticulitermes flavipes", comenta. Pero, ¿qué condiciones deben darse para que surjan? "Las termitas subterráneas, necesitan alimento y humedad. Estas viven en el suelo y no en las maderas, como se suele pensar. Se desplazan a las maderas en busca de alimento que luego llevan a los termiteros", continúa. Además, desde EZSA indican que no es una plaga que afecta únicamente a domicilios particulares, sino que también es frecuente en negocios, por lo que "el control previo es muy importante para prevenir esta plaga", concluye.

