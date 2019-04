Escoger la tipografía adecuada para el diseño de un logotipo ya es más fácil con ChooseDaFont

ChooseDaFont, la nueva plataforma de búsqueda de tipografías para logotipos para inspiración de diseñadores y ayuda a los usuarios ¿Quién no ha intentado alguna vez hacer un logo para su negocio o marca personal y el resultado ha sido un poco desastroso? Jugar a ser diseñadores no es sencillo y a veces, por falta de presupuesto no se puede disponer de un profesional de diseño gráfico.

ChooseDaFont es una herramienta online para escoger la tipografía ideal para un logotipo. La plataforma web dispone de sencilla interfaz, que permite crear en pocos e intuitivos pasos un logotipo para una marca, empresa, etc… Simplemente se ingresa el nombre de la marca y automáticamente se generan una gran cantidad de diseños con diferentes tipografías.

Además de incluir todo tipo de fuentes ChooseDaFont presenta google fonts, actualizadas al día y fuentes para descargar con licencia gratuita, además permite utilizar fuentes instaladas en el ordenador.

Funcionalidades extra

La plataforma no queda en eso, una vez generados todos los diseños de logotipo, se puede actuar y hacer las modificaciones que se necesiten, cambiar el color de texto, cambiar el color de fondo, espaciar las letras, hacerlas más grandes, etc….

Las opciones de personalización son infinitas, y todo esto de forma gratuita.

Modo Premium con más características

ChooseDaFont ofrece un modo Premium a un precio bastante asequible que añade nuevas y útiles funcionalidades como guardar y personalizar tipografías, copiar el código CSS para añadir a una web o blog, descargar logos en varios formatos como PDF, JPEG o PNG, crear carpetas privadas, etc…

Una herramienta muy útil e innovadora para diseñadores, que tanto se han peleado con el diseño de los logos, permite clasificar las fuentes escogidas en carpetas de proyectos, y luego enviar esa carpeta a un equipo de trabajo o incluso a clientes o revendedores, para que voten el logo que más les gusta, y así poder facilitar la elección de la tipografía que se quiere usar.

“ChooseDaFont quiere ser una inspiración para los diseñadores y una herramienta habitual para esos usuarios que no pueden permitirse contratar a un diseñador externo”.

Comenta su CEO Juan Miguel Serres.

¿Qué pueden esperar los usuarios de ChooseDaFont?

Para los diseñadores, que muchas veces por falta de tiempo o saturación de trabajo necesitan una fuente de inspiración para acelerar la entrega de su proyecto y para los no diseñadores que no pueden permitirse contratar una agencia de diseño o diseñador freelance, ChooseDaFont pone en sus manos la capacidad de crear y diseñar un logotipo para su nuevo negocio o página web.

La herramienta es gratuita con muchas funciones, por menos de 3 €/mes podrás disfrutar de la versión Premium, lo cual permitirá utilizar todas las características avanzadas que acabamos de comentar.

Como resumen, ChooseDaFont es una herramienta sencilla, ágil e intuitiva, que no necesita de conocimientos de diseño, simplemente se añade el nombre y ya trabaja por sí misma, el trabajo del usuario solo es decidir que tipografía y logotipo le gusta más.

Sobre Cevagraf

Cevagraf es una Imprenta cooperativa con más de 30 años de experiencia especializada en la impresión de revistas, catálogos, libros y otros productos profesionales.

Con unas instalaciones de 4000 metros cuadrados y una maquinaria de impresión de última generación, lleva desde hace varios años un proceso de digitalización que empezando por su nueva web, más atractiva y funcional y con un funcionamiento interno totalmente optimizado ha decidido dar un paso más con su plataforma ChooseDaFont.

Vídeos

ChooseDaFont encuentra la tipografía ideal