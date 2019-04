‘Cupido perdón’ en Sala Ars Teatre Barcelona este sábado 20 de abril Comunicae

jueves, 18 de abril de 2019, 10:49 h (CET) La obra de Carlitos, cómico de larga y reconocida trayectoria, enamorará a la ciudad de Barcelona este próximo sábado 20 de abril de 2019 a las 21:45h. en Sala Ars Teatre Barcelona. Pero este no será el último día para los que ya están disponibles las entradas para los que están ‘in love’ (y quieran reír mucho) Para los que quieren reír por no ligar, para los que están ‘in love’ con su media naranja, y para los que les duele el dedo de usar aplicaciones y solo encuentran limones… ¡Cupido perdón es su espectáculo!

Carlitos, cómico con una larga carrera artística. Ha participado en programas como 'Una altra cosa de Andreu Buenafuente' o 'La noche sin tregua de Paramount Comedy'. Ha recorrido teatros y teatritos de toda la Península y ahora, con el show cómico ‘Cupido perdón’, http://www.salaarsteatre.com/programacio_teatre/cupido-perd%C3%B3n/, que la crítica de los usuarios de Atrapalo definen como‘espectacular’, ‘fantástica actuación’ o ‘una explosión de comedia’; promete enamorar con su show lleno de magia que a nadie dejará indiferentes. Además es de los mejor valorados de la escena teatral barcelonesa en la actualidad en los que también se encuentran otras funciones que se están llevando a cabo en la Sala Ars Teatre de Barcelona.

La sala, que destaca por tener dos espacios diferentes (Sala Ars Teatre y Sala Ars Café) que, como la obra de Carlitos también ‘enamora’, se encuentra en el carrer Jonqueres, 15 de la ciudad Condal, a pocos metros de la Plaza Urquinaona y de su confluencia con carrer de Pau Claris, por tanto a poca distancia del centro de Barcelona y de la Plaza Catalunya que cuenta con muchas formas de acceso como Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autobuses, numerosos parkings, etc.

Para los que quieran disfrutar y llenarse de risas aunque Cupido no pida perdón por su mala puntería, pueden ya comprar entradas para ‘Cupido perdón’ para este sábado día 20 de abril de 2019 a las 21:45h en la web https://proticketing.com/salaarsteatrebcn/es_ES/entradas/evento/13068 .La obra proseguirá ‘enamorando a Barcelona’ y a los asistentes hasta el día 26 de mayo de 2019. Ver programación y días en https://proticketing.com/salaarsteatrebcn/es_ES/entradas/evento/13068

Reparto

Carlitos

Idioma: Castellano. Duración: 90 minutos. A partir de 16 años.

Dónde

Sala Ars Teatre sita en c/ jonqueres, 15 en Barcelona, a pocos metros de la plaza Urquinaona

La campaña de publicidad en la calle en Barcelona y comunicación ha sido realizada por la empresa de distribución publicitaria OPEN-buzoneo.com

