Marketing y fútbol, ​​un negocio de camisetas, acuerdos televisivos y apuestas

jueves, 18 de abril de 2019, 13:30 h (CET) La gran cantidad de dinero que se invierte diariamente en el mundo del fútbol lo convierte en un terreno atractivo para los hombres de negocios más grandes del mundo. De hecho, se ha pasado un patrocinio puramente vinculado al nombre de una marca, en lugar de a otro en la camiseta de este o aquel equipo, a una empresa más centrada en la cotización en bolsa y en la venta de acciones del propio equipo.



¿Pero cuánto llega la venta de sus camisetas al club? ¿Y los derechos televisivos? Sin mencionar, entonces, las apuestas...



La camiseta del jugador del corazón

El primer método que utilizaron los equipos de fútbol para reponer los cofres del club fue, por supuesto, vender sus camisetas a los aficionados. Hoy en día, las principales marcas son Nike y Adidas, pero son solo la cima de la montaña de pequeños y medianos productores detrás de estos dos gigantes.



Para darnos una mejor idea de qué se trata este negocio, solo piense que el Manchester United ha firmado un contrato con Adidas de alrededor de 750 millones de libras en la temporada 2016/2017 de la Premier League. Esta cifra debía pagarse a los Diablos Rojos en unos 10 años. De todo esto, sin embargo, se estimó un posible ingreso (de la venta de camisetas y artilugios de esta marca) de alrededor de 1 libra y media.



El fútbol en (paga) TV

Inglaterra siempre ha sido un campo de estudio también para el marketing televisivo. Para cubrir el primer campeonato inglés y los partidos de los equipos ingleses en la Liga de Campeones, Sky pagó unos 300 millones de libras a principios del milenio para cubrir unos 60 juegos en 5 años. No hace falta decir que, en los últimos 4 años, esta suma se ha disparado hasta 8.3 billones de libras.



Los salarios de los jugadores, con este aumento vertiginoso de los derechos televisivos, aumentaron en consecuencia a un promedio asombroso de alrededor de 2 millones de libras por temporada en la Premier League.



Desde el turismo hasta el producto único, todo está hecho para el equipo

Todos los equipos de fútbol, en el período de verano, están acostumbrados a ir "en retiro". También es común ver, en las áreas elegidas por estos clubes, ver vallas publicitarias como la de Naples en Val di Sole. Sin embargo, los retiros no son solo un momento de "preparación" del equipo sino que se convierten casi en una atracción para los fanáticos. Que se mueven en masa para seguir a su equipo favorito.



Sin embargo, Red Bull puede ofrecer otro ejemplo de patrocinio. Salzburgo y Leipzig tienen, de hecho, dentro de su nombre el código RB precisamente para Red Bull. En este caso, el nombre de la marca ha reemplazado parcialmente al nombre del equipo. A veces, sin embargo, el jugador líder de este equipo en lugar de ese equipo también se convierte en un invitado de honor para la publicidad de productos que patrocinan a su equipo.



Apuestas: el negocio de los negocios

1946, Italia. Las heridas de una desastrosa guerra mundial todavía estaban desaparecidas, pero no se esperaba mucho antes de reiniciar la nueva temporada de la Serie A. El Totocalcio apareció en los estancos y, justo después de la Segunda Guerra Mundial, el Aventura italiana en las apuestas deportivas.



Desde entonces, las casas de apuestas han intentado acercarse lo más posible al terreno fértil del campo de juego. Un ejemplo lo ofrece Planetwin, una casa de apuestas austriaca, que en 2017 patrocinó el Napoli Calcio.



Las casas de apuestas en línea tienen muchas herramientas del marketing para la promoción como por ejemplo los códigos promocionales (codigo promocional Cali) o también los bonos de bienvenida.

