miércoles, 17 de abril de 2019, 16:49 h (CET) Esta cita, organizada por la Fundación de Terapias Naturales (FTN) y la Fundación Europea de Medicina Tradicional China (FEMTC), prevé la asistencia masiva de profesionales, investigadores, estudiantes y usuarios de las terapias naturales Este Congreso nace como acto no solo científico y académico, sino que también reivindicativo debido a los últimos acontecimientos que se están produciendo en España por la represalia que están realizando los Ministerios de Sanidad y Ciencia y Tecnología sobre las propias terapias naturales y la privación de libertad de elección del paciente.

Por ello, no solamente se presentarán más de 30 investigaciones y estudios científicos, sino que, además, se realizará una mesa redonda conformada por expertos a nivel internacional en la que se abordará la gran necesidad de una regulación del sector, con el fin de dar una mayor seguridad, tranquilidad y eficacia a todos los consumidores de las mismas.

Como colofón siguiendo la tendencia europea, y tras las Declaraciones de París en sede de la UNESCO y la Declaración de Roma, ambas celebradas el pasado mes de noviembre, llega la "Declaración de Peñíscola en favor de la regulación de las terapias naturales", que de modo reivindicativo va a ser aprobada y presentada en el acto de clausura del Congreso.

El formato del Congreso constará de diferentes bloques, atendiendo al rango de la Terapia natural aplicada según los distintos observatorios creados en la propia FTN que están enunciados a continuación:

Observatorio de Acupuntura y Medicina China.

Observatorio de Fitoterapia, complementos alimenticios y suplementos.

Observatorio de Homeopatía.

Observatorio de Naturopatía.

Observatorio de Osteopatía.

Observatorio de Técnicas Manuales y Naturales. Con el objetivo de dar a conocer los principales puntos de interés de este congreso, tras el Acto de Apertura del mismo se realizará una rueda de prensa en el que participarán representantes políticos de la ciudad, así como personalidades de gran relevancia dentro del campo de las terapias naturales.

Más información:

Web: https://www.mtc.es/congresoterapiasnaturales/

E-mail: ponencias@mtc.es

Teléfono: 977 70 42 02

