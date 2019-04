Los sistemas de seguridad de viviendas en España funcionan al 18% de su capacidad

● Un estudio identifica hasta 71 problemas a solventar en los hogares debido a que los sistemas de seguridad instalados son inadecuados e inefectivos ● La muestra, trabajada por el asesor en seguridad integral José Miguel Ángel Olleros, corresponde a un exhaustivo análisis del sector profesional, con más de 1000 casos de diferentes tipos de residencias privadas en España “Nuestra vivienda no es segura puesto que la gran mayoría de los sistemas de seguridad implantados no son efectivos por el bajo e insuficiente nivel de calidad llevado a cabo en el proceso de compra y de instalación. Así se evidencia de un reciente estudio basado la metodología del Genoma del robo: la falta de método de evaluación, inadecuado diagnóstico, instalaciones rápidas, bajas calidades de producto debido a las ofertas a menudo realizado por técnicos no cualificados en seguridad residencial, son los causantes de que los sistemas de seguridad instalados en nuestras casas no sean efectivos tal y como deseamos”.

Estas conclusiones las evidencia un estudio realizado por el experto consultor y educador en seguridad por diseño y prevención del delito José Miguel Angel Olleros, que evalúa la situación técnica de la vivienda en base a su atractividad, oportunidad y vulnerabilidad dependiendo del entorno, actividad y sistemas de seguridad actuales.

71 fallos de seguridad en los domicilios

El usuario que va a adquirir un sistema antirrobo se encuentra con desorientación a la hora de seleccionar el establecimiento o empresa adecuada. Además, en el momento de las comparativas entre sistemas, existen una serie de inquietudes que provocan en el comprador la llamada parálisis por análisis y las decisiones erróneas.

Detrás de todo robo hay una serie de posibilidades que la investigación analiza, en las que se destacan distintas variables para realizar un diagnóstico de probabilidad de robo en función de la calidad del sistema instalado, su proceso de instalación, evaluación y la formación de los asesores e instaladores. Reducir el asalto residencial mejorando la efectividad de los sistemas de seguridad es uno de los factores que más preocupa al ciudadano y ello pasa por mejorar la decisión de compra, un factor para el que se necesita estar bien informado.

El estudio de José Miguel Ángel Olleros detecta hasta una total de 71 tipologías de problemas a resolver de los sistemas de seguridad que afectan a la efectividad de los dispositivos de seguridad. Este es un hecho que deben mejorar las empresas del sector como la falta de claridad y precisión en sus informaciones, la cualificación del vendedor, del instalador, de la calidad y el proceso de instalación del sistema y una evaluación previa, indicadores que tiene en cuenta José Miguel Ángel Olleros en su metodología para análisis de hogares.

Los robos aumentaron un 11% en Cataluña en 2018

Los robos con fuerza en domicilios es un tema preocupante para la ciudadanía de Barcelona. El Balance de Criminalidad de 2018 del Ministerio del Interior demuestra que esta modalidad delictiva destaca tanto en las grandes ciudades como en las urbanizaciones aisladas. Si se analizan los períodos de 2018 respecto a 2017, en Cataluña la cifra de este tipo de robos aumentó en un 10,7% de media, donde la provincia de Barcelona cerró el año con un porcentaje del 11,4%.

Acerca de José Miguel Ángel Olleros

Graduado en Seguridad Privada y especializado en la Consultoría de Seguridad por Diseño y en la Prevención del delito según los estándares de Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental (de las siglas en inglés CPTED). El consultor ha desarrollado su propia metodología de trabajo que le permite asesorar a las personas para puedan vivir en un estado de bienestar sostenible y protegido.

José Miguel Ángel Olleros junto con Iván Ballesteros ha creado un evaluador de seguridad disponible para todos los ciudadanos que analiza las características de las viviendas para detectar su probabilidad de robo. El objetivo es realizar un diagnóstico de mejora, que permita la optimización de los sistemas antirrobo y que ayude a los ciudadanos a tener mejores decisiones de compra.

MediaKit