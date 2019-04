Sibari Republic presenta sus mejores productos para el Día de la Madre Comunicae

miércoles, 17 de abril de 2019, 12:10 h (CET) El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y son numerosas las ideas que proponen para regalar: un obsequio,una comida y también ¿Por qué no? un cosmecéutico de primerísima calidad, con la concentración justa de principios activos porque a todas las madres les gusta cuidar la salud de su piel. Sibari Republic, la firma de cosmecéutica unisex compuesta por los principios activos más eficaces para el cuidado del rostro, presenta sus productos para este día tan especial Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, son numerosas las firmas de cosmética, moda, joyas...que proponen cantidad de obsequios para ella y Sibari Republic no podía ser menos. Esta firma de cosmecéutica unisex, compuesta por los principios activos más eficaces para el cuidado del rostro, presenta sus mejores productos para esta fecha tan señalada. Una serie de artículos con unas propiedades muy especiales que no se encontrarán en ningún cosmecéutico de su categoría en el mercado:

Sérum Origin

O el efecto reparador de unas vacaciones

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora. No contiene fragancia, está dermatológicamente testado e indicado para cualquier tipo de piel.

PVP: 115 €

Long-lasting hydration Calming Cream

Hidratación para rato

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme. Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada y recomendado para hombres y mujeres.No contiene fragancia.

PVP: 84 €

Anti-fatigue Eye Contour

¿Quién dijo fatiga?

El anti-fatigue Eye Contour de Sibari Republic no puede aniquilar las ojeras, pero ayuda a mejorar la textura de la piel haciendo que la delicada piel alrededor del ojo se vea más suave mientras mantiene la hidratación y elasticidad. Alivia la congestión y así crea una mirada juvenil, visiblemente más firme y fresca. No contiene ni fragancia ni alcohol.

PVP: 76 €

Radiance Toner

Limpiar para suavizar

El tónico de Sibari Republic no solo elimina con suavidad impurezas, residuos y células muertas superficiales, sino que también equilibra los niveles de humedad naturales de la piel cerrando poros y preparando la piel para los tratamientos posteriores. Deja una piel fresca, limpia y suave, además, no contiene fragancia ni alcohol y está indicado para todo tipo de pieles.

PVP: 45 €

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex creada por expertos científicos en el Centro Tecnológico de Álava. La firma ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos en sus productos y todos están elaborados con materias primas puras de la mejor calidad y a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic alcanzan una potencia máxima con altísima efectividad y larga duración.

La firma ha sido creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

"Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic".

Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava

Teléfono: 640 71 33 45

