Entrevista a Odette Méndez, organizadora del 2° encuentro Internacional de Poetas en México ​En este encuentro brillará infinitamente el hechizo de la poesía Carlos Javier Jarquín

miércoles, 17 de abril de 2019, 15:06 h (CET) La presencia del ser humano en este mundo, torrencialmente está dotado de diversos misterios; mientras algunas personas organizan eventos o proyectos, para aportar elegantes cambios a gran parte de la sociedad, otros están invirtiendo su tiempo para causarle desgracias, a los que tienen verdadera gracia. Mientras unos estamos promoviendo arte y cultura, otros provocan guerra y llanto. Mi más sincero aprecio, a quienes emplean su tiempo para hacer sentir felices a un mundo plural. El hombre siempre construye, unos felicidad u otros perversidad, ¿tú que construyes?... Embajadora literaria



Odette Méndez Paz, es ingeniera, maestra, escritora y poeta, nacida en San Luis Potosí, México. Es presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana, perteneciente a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente a San Luis Potosí, México, es Fundadora y Organizadora del 2° Encuentro Internacional de Poetas y Escritores mayo 2019, este evento es por dos días, el viernes 3 de mayo se realizará en San Luis Potosí, y el sábado 4 de mayo, en el pueblo mágico de Real de Catorce, S.L.P).



En este encuentro brillará infinitamente el hechizo de la poesía. En esta ocasión, 85 poetas y escritores de diferentes países del mundo, de diversos estados de la República mexicana, así como del estado de San Luis Potosí, dejarán impregnados sus versos en el corazón de cada espectador presente. Odette Méndez, es embajadora literaria, su fabuloso estilo de promover arte y cultura es pleno diluvio de inspiración, es la única “responsable de todo el proceso de planeación, desarrollo, organización logística y de vinculación que se constituye en el puente de comunicación y representa la garantía de éxito” de este glorioso encuentro artístico e inolvidable.



¿Cuál es la finalidad de este encuentro literario?. Odette: -Su auténtica finalidad es crear foros donde hay cabida a aquellos amantes de la poesía en sus diferentes niveles de desarrollo que cumplen con los criterios de la Convocatoria correspondiente; es una linda manera de crecimiento y proyección en sus trayectorias literarias a todos los que asisten, también se efectúa con el interés de provocar el intercambio de experiencias que redunden en su desarrollo literario y cultural.



¿Que refuerza este 2° encuentro internacional de Poetas y Escritores?. ¿Cuál es el nombre de la antología donde están participando, todos los poetas que asistan a éste eminente evento? -El 2° Encuentro Internacional de Poetas y Escritores 2019, es una auténtica convivencia que refuerza los lazos de hermandad entre los participantes con lo que se logra una atmósfera propicia, para la exposición de sus obras y al mismo tiempo, crea la oportunidad de que sus obras reciban la difusión en el momento de la realización del encuentro, así como a través de la inclusión de sus composiciones en la antología que es la memoria del encuentro y que en esta ocasión se identifica como “Voces unidas, Real del Potosí”.



¿Cómo se caracterizan estos eventos que realizas?. -Se caracterizan por ser abiertos, incluyentes con especial atención al respeto, a la diversidad literaria, sin atentar contra la ética profesional de todos los participantes, observando un eje rector: ser un auténtico foro que propicie, incremente y desarrolle el fomento a la lectura. No recibe apoyos financieros de ninguna institución u organización, no tiene vínculo con ningún partido político ni institución religiosa y absolutamente todas las actividades que realiza son sin fines de lucro.



¿Puedes mencionarnos algunos nombres de poetas que asistirán a esta encantadora fiesta poética?. -Se tendrá la asistencia de Eduardo Terrana de Italia, Jorge Luis Seco de Cuba, Jisell Novas Hill y Ana Mades de República Dominicana, Sergio Antonio Chalá Barcó de Panamá, Miriam Elizabeth Villanueva Franck, Leopoldo Lozano de México y Lilia Molina Fernández de Chihuahua. Entre otros.



Agradecimiento En esta ocasión se agradece y reconoce el apoyo que se ha recibido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia delegación San Luis Potosí, de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de la Dirección de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, del Club de Leones de San Luis Potosí y del Museo Regional Potosino.

