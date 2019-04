Sólo la mitad de los universitarios finalizan la carrera en el tiempo previsto Comunicae

miércoles, 17 de abril de 2019, 10:18 h (CET) Motivos económicos y frustración derivado de la exigencia académica, son los principales motivos. 1 de cada 5 abandona durante el primer año Sólo el 49% de los universitarios españoles finaliza la carrera en el tiempo previsto, según datos del propio Ministerio de Educación. De hecho, buena parte de los estudiantes se retrasa unos años dejándose asignaturas de otros cursos para más adelante o el trabajo de fin de grado, y otros en cambio, terminan abandonando los estudios que comenzaron.

Pero las cifras del Ministerio de Educación arrojan otro dato revelador: Uno de cada cinco estudiantes españoles ya abandona la universidad en el primer año de carrera. La tasa de abandono de los universitarios matriculados durante el curso 2017 – 2018 fue del 21,5%, frente a un 20,5% entre el 2016 – 2017: “Está claro que algo no funciona en el sistema educativo, ya que de por sí solo genera un alto grado de frustración en los nuevos estudiantes”, defienden desde Curso Genius. De hecho, establecen que, más allá de los motivos económicos, buena parte de los abandonos se deben a la incapacidad de muchos universitarios de sacar adelante las asignaturas.

Precisamente, según Giacomo Navone, Director y sociólogo de Curso Genius, es el mismo sistema educativo actual el que genera frustración y sensación de incomprensión: “Un niño o joven no nace vago, el problema es que nadie le ha enseñado un método de estudio eficaz para memorizar y comprender la información, sino que se ha acostumbrado a hacerlo de una manera tradicional: leyendo y repitiendo”.

Un método de estudio contra el abandono universitario

De hecho, los profesionales abogan por adquirir nuevas técnicas de aprendizaje en los estudiantes, con el objetivo de revertir estos datos de abandono universitario y lograr que acaben los estudios en el tiempo previsto. Sin ir más lejos, de los alumnos que acuden al Curso Genius para mejorar su metodología de estudio, el 85% lo hace en el periodo de tiempo previsto dictado por la universidad.

¿En qué consiste Curso Genius?

Curso Genius se centra en impartir un método de aprendizaje personalizado: hacerlo más rápidamente, organizadamente y sin distracciones ni agobios. Se centra en poder preparar y liberar a sus alumnos de los cinco problemas universales que afectan a los estudiantes: la concentración, las ganas de estudiar, la gestión del tiempo, la ansiedad y nerviosismo que causa preparar y realizar un examen o presentación, y el miedo al olvido.

Más sobre Curso Genius

Curso Genius nació en Italia en el año 2008, y desde entonces se ha desarrollado con éxito en 46 países. A España llegó en 2013, y en 5 años más de 6.000 personas se han apuntado a sus técnicas de estudio. En 2018 cerca de 1.800 personas asistieron al Curso Genius, lo que supuso un aumento de 500 personas en el último año.

