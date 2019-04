Aire Traducciones afirma: "Hoy en día, los idiomas te abren al mundo" Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 16:52 h (CET) Actualmente, el mundo está globalizado y por eso los idiomas son una herramienta clave para alcanzar el éxito. Evidentemente, hay que abrirse a otros países diferentes y no cerrarse únicamente a la sociedad y país al que se pertenece. La traducción desde siempre es la forma de comunicarse, de transmitir emociones, sentimientos, ideas, etc Dominar varios idiomas, afirma Aire Traducciones, - empresa dedicada a la Traducción e Interpretación-, puede ser clave a la hora de abrir puertas a estudiar en el extranjero o conseguir un trabajo mejor. Para acceder a las oportunidades de trabajo o estudio que otros países ofrecen, es necesario conocer su idioma, teniendo en cuenta que generalmente el inglés sigue siendo el idioma preponderante.

Cuándo y por qué aprender idiomas

En los primeros años de vida, el cerebro de los niños es como una esponja, por lo que expertos en el lenguaje recomiendan que empiecen cuanto antes a aprender otros idiomas. El bilingüismo, aparte de mejorar la atención, sirve de entrenamiento mental, ayudando a ejercitar la memoria de los más pequeños.

El inglés y el francés son los idiomas que abren grandes oportunidades en el mercado laboral internacional. El inglés se considera el segundo idioma, por eso ha sido integrado en la educación temprana de los alumnos, reconociendo que es importante aprenderlo, ya que es competitivo a nivel internacional.

El aprendizaje de otros idiomas enriquece la vida de las personas, hace que se experimenten nuevas ideas, se ejercite la mente, se beneficie de la diversidad cultural mundial, se obtengan becas de postgrado, además de aportar capacidad para expresarse ante los demás de forma comprensible, aumentando las relaciones sociales.

Aprender idiomas mejora la capacidad de memoria y concentración

Conocer un segundo idioma modifica positivamente la estructura del cerebro, concretamente el área que procesa la información, lo cual optimiza el aprendizaje, la concentración y memoria.

La enseñanza de lenguas extranjeras es clave para la construcción de la identidad de la persona. Además, no solo implica un mayor conocimiento de la lengua extranjera, sino que permite un mayor entendimiento del idioma nativo.

Aprender idiomas como ventaja

Los idiomas incrementan las posibilidades profesionales. Hablar idiomas se ha convertido en un requisito mínimo a la hora de optar a determinados puestos de trabajo. Vivir, estudiar o trabajar en el extranjero durante una temporada es una experiencia muy enriquecedora, pero para ello es imprescindible hablar otro idioma.

Por otro lado, incrementa la confianza y mejora los resultados académicos. Estudios han demostrado que los alumnos que aprenden idiomas obtienen mejores resultados académicos y son personas con mayor confianza en sí mismos, capaces de afrontar mejor los procesos de toma de decisiones.

Al mismo tiempo, ayuda a conocer nuevas personas y culturas. Seguramente una de las partes más bonitas de aprender otra lengua es la posibilidad de conocer a nuevas personas de culturas y países diferentes.

Aprender idiomas, además, permite entender la vida desde otras perspectivas, ayuda a abrir los ojos a nuevas realidades, es decir, nos abren la mente.

«Aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes para las mismas cosas, sino aprender otra manera de pensar acerca de las cosas» (Flora Lewis)

En definitiva, como afirma Aire Traducciones, aprender idiomas hoy en día se ha convertido en una necesidad, además de que abre la mente a un mundo de posibilidades y nuevas ideas. No solo se aprende a comunicar o a mejorar la comunicación con las personas de otros países, sino que también se aprende su cultura, su manera de ver la vida y de vivirla. La sensación de sentir ser bilingüe, es única y merece la pena trabajar para sentirla.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.