Noctis Lucis Caelum llega a Final Fantasy XIV online al arrancar la colaboración con Final Fantasy XV Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 16:36 h (CET) El evento "A Nocturne for Heroes" estará disponible hasta el 27 de mayo. En éste el protagonista de Final Fantasy XV llega al mundo de Hydaelyn Hoy llegan caras conocidas al mundo de Hydaelyn en FINAL FANTASY® XIV Online, dentro de la esperada colaboración con FINAL FANTASY XV.

A partir de hoy y hasta el 27 de mayo, los fans de Final Fantasy XIV podrán disfrutar del evento "A Nocturne for Heroes" (Un nocturno para los héroes).

Durante estas fechas, el protagonista de FINAL FANTASY XV, Noctis Lucis Caelum, llegará al mundo de Hydaelyn al volante del Regalia, donde se unirá al guerrero de la luz en una batalla contra la infantería Magitec, las unidades Magitec, e incluso la sidérea Garuda, venida desde Eos.

Se puede ver el tráiler del evento aquí: https://youtu.be/_o-CtZGjJGc

Al participar en el evento, podrán conseguirse una serie de recompensas inspiradas en FINAL FANTASY XV:

La montura Regalia: El mítico coche de Noctis será la primera montura con cuatro plazas en el juego.



Peinado y ropa de Noctis : Luce el look del protagonista de FINAL FANTASY XV.



Carta de Triple Triad de Noctis Lucis Caelum: Para usarla en las partidas en Hydaelyn.



Diversos Orchestrion Rolls: Disfruta de la música de FINAL FANTASY XV.

Para participar en el evento es necesario haber alcanzado el nivel 50 y completado la misión de la historia principal "The Ultimate Weapon". La misión del evento puede emprenderse al encontrar a Kipih Jakkya en Ul’dah en Steps of Nald, donde esta reportera está investigando ciertos rumores antes de publicar su próxima exclusiva.

Más información: https://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/ffxv/.

En el Fan Festival celebrado en Tokio el mes pasado se presentó el tráiler completo de la tercera expansión de FINAL FANTASY XIV Online, titulada Shadowbringers™: https://youtu.be/w7eH0mqK3To

Es posible reservar todas las versiones de Shadowbringers en la página web oficial: https://sqex.link/0ef9d

Enlaces relacionados

Página web de Shadowbringers: http://eu.finalfantasyxiv.com/shadowbringers/

The Lodestone®: http://eu.finalfantasyxiv.com

Página oficial en Facebook®: https://www.facebook.com/FinalFantasyXIV

Cuenta oficial en Twitter®: @FF_XIV_EN

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.