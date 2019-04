Las mejores ofertas, chollos y descuentos Los cupones son un clásico de las compras que el ecommerce bien ha sabido adaptar Redacción Siglo XXI

martes, 16 de abril de 2019, 17:42 h (CET) Los verdaderos expertos del ahorro, saben que las mejores ofertas, chollos y descuentos se encuentran en la web. Las compras por internet pueden reportar grandes beneficios al consumidor, especialmente en el aspecto económico.



Pues, si bien es frecuente toparse con campañas populares como el Black Friday, en la actualidad los descuentos y promociones son algo constante. En consecuencia es posible ahorrar comprando en internet cualquiera de los 365 días del año.

Otros beneficios al aprovechar las ofertas y chollos que ofrece internet, son la diversidad de marcas y productos disponibles y los diferentes métodos de pago. Asimismo, en la actualidad existen buenas políticas de devolución y envío. Además, de la comodidad de comprar sin salir de casa.



Por tal razón, se ha incrementado el uso de internet para hacer compras de todo tipo artículos. Desde ropa, calzado, electrodomésticos, móviles, ordenadores, cámaras y hasta comida y otros consumibles.



No obstante, si se desea aprovechar al máximo los descuentos y promociones de los comercios electrónicos, conviene seguir algunos consejos. Pequeños trucos que potenciarán los beneficios de las compras online.



Esperar el mejor momento para comprar Hoy en día existen millones de ofertas diarias en todo tipo de artículos disponibles en la web. Sin embargo, en ocasiones conviene mantenerse en la espera de las grandes promociones de alguna marca, tienda o sector específico. Tal es el caso del Cyber Monday, este tipo de promociones estacionales se han popularizado en portales de distintos países.

Otra estrategia, para descifrar cual es el mejor momento para comprar un producto específico es conocer la evolución de los precios en el mercado. Esto puede parecer una tarea muy difícil, pero afortunadamente es posible acudir a portales especializados.



En este sentido, determinar el momento más conveniente para adquirirlo es fácil. Lo verdaderamente difícil es esperar pacientemente la llegada de ese momento. Para ello, se sugiere, marcar los productos que son de interés como favoritos o en la lista de deseos. Esto permite mantener la meta clara y estar preparados para cuando llegue el momento de comprar.



Códigos promocionales y cupones descuento Los cupones son un clásico de las compras que el ecommerce bien ha sabido adaptar. En este sentido, es posible encontrar códigos promocionales ofrecidos por diferentes tiendas con el propósito de aplicar un suculento porcentaje de descuento en el precio de un producto o servicio. Esto permite a los usuarios percibir un ahorro sobre el importe final de la compra.

Los códigos promocionales pueden obtenerse de diversas maneras, en ocasiones los otorga la misma tienda como recompensa por ser cliente frecuente. También es posible conseguirlos en portales especializados que albergan cupones para todo tipo de tiendas y productos.



De acuerdo con esto, sólo es cuestión de buscar y escoger el cupón de descuento que ofrezca más ventajas según lo que se desea comprar.



Usa un comparador de precios

Dado el auge de las compras online, y la rápida expansión y proliferación de ecommerce, resulta fácil pasar por alto alguna oferta interesante. Especialmente en las temporadas donde las ofertas abundan que, como se ha señalado esto es gran parte del año.



Por ello, para facilitar el manejo de la información disponible sobre chollos y descuentos, conviene acudir a un comparador de precios. Estas plataformas emplean un algoritmo para determinar en pocos segundos qué tiendas ofrecen el mejor precio en relación a un mismo producto.



Realizar este análisis por cuenta propia demandará mucho tiempo y esfuerzo. Pues, seguirle el rastro a los diferentes descuentos en un mundo lleno de información, es todo un reto. Lo más conveniente es entonces, hacer uso de los comparadores de precios y, aprovechar así mejores ofertas, chollos y descuentos.



Sigue las redes sociales de las tiendas Las redes sociales son un estupendo canal de información sobre una marca o tienda en particular. En este sentido, es habitual que los ecommerce publiquen datos relevantes sobre los productos que gozarán de descuento proximamente. Por ello, son una manera fiable de mantenerse al tanto de las próximas ofertas.

Asimismo, muchos portales de compra manejan suscripciones online que garantizan información actualizada y periódica en el email de sus clientes. Sin duda alguna, otra manera fácil y efectiva de estar al tanto de las mejores ofertas, chollos y descuentos.

