Quiero mostrar mi firme apoyo al pueblo francés. La noticia del incendio de la catedral de Notre Dame, me llena de consternación y abatimiento. Y como decía Pedro Sánchez:"Es una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal." Aunque va a llevar mucho tiempo curar esta herida, me gustaría mandarles mi decidida y emocionada felicitación, al pueblo francés por la reacción unánime que está teniendo al mostrar su apoyo en forma de donativos para su pronta restauración. Aunque se cree que el origen del incendio fue debido a las obras de restauración, pienso que lo prudente sería no adelantar ninguna hipótesis, pero tampoco descartar ninguna posibilidad. Y por lo tanto, no estaría de más que tomáramos las medidas que sean necesarias de protección de los edificios y monumentos de sus mismas, o parecidas características, en estas fiestas de Semana Santa.

