Latinoamérica y Rumanía comparten fragancias literarias

La tecnología diariamente más nos sorprende, los beneficios positivos que podemos recibir de ella, son maravillosos e incontables, nos ha cambiado la vida de mil maneras, que pena para los que no saben darle uso adecuado al indispensable Internet, si por medio del mundo digital no te enriqueces en conocimientos, entonces te ahogarás en la abundancia de la ignorancia.



Elena Buldum (nació en Bucarest, Rumanía, en 1979) es psicóloga, publicista, escritora, poeta, periodista, traductora y coordinadora de antologías literarias. Vive en España en la provincia de Girona, trabaja como enfermera en el Hospital de la Universidad de Vic. (Barcelona). Elena, ha invertido su tiempo en lo que tanto ama, promover y hacer arte, el internet le ha dado el don de conocer e interactuar con personas que corren en la misma líneas de las letras. Esta joven cuatrilingüe asegura: “Mi mayor enemigo es el tiempo y no las travesuras del día a día”.



Las oportunidades que ofrece el fantástico mundo tecnológico, artístico e idiomas, son virtudes encantadoras que en cualquier parte del mundo podrás resplandecer con inmensidad, incomparable. Buldum, sabe 4 idiomas, incluido el español, gracias a este idioma, ha conocido a muchos escritores de España y Latinoamérica. Por su singular forma de describir sus sentimientos, ha despertado que muchos poetas y lectores hispanohablantes, aprecien genuinamente su excepcional trayectoria literaria.



Gestora cultural Las personas que promueven; arte, cultura, educación y todo lo magnífico para el mundo plural, son maravillas del universo, los protagonistas de la guerra y de toda desgracia derramada en la sociedad, son contaminación del planeta y desbordante decepción de la Creación Universal.



Esta políglota poeta es directora, fundadora y coordinadora de la revista cultural “Un paso a través de las palabras” y Presidenta de la Asociación Cultural Casa Rumana en Cataluña. En su poco tiempo libre dulcemente se dedica a cultivar sus diversos talentos y ha promover, el arte de sus amigos talentosos, su revista es online puedes leerla en Rumano-español. Latinoamérica y Rumanía comparten fragancias literarias, a través de revistas, antologías y diferentes grupos poéticos de Facebook.



Elena, está muy contenta por la publicación de la primera antología rumano-latina, cuya publicación está programada para finales de 2019. Esta antología será bilingüe e incluye la participación de muchos poetas latinoamericanos.



Libros y antologías Gran parte de la obra literaria de esta joven talentosa ha sido traducida en la lengua catalana y castellano, su poesía ha sido publicada en diversos medios, revistas, antologías y también ha publicado varios libros de su autoría, algunas de sus obras publicadas son: “Los pasos de mi alma” (2015); “Las leyes de la naturaleza humana” (2015).



Coordinadora de Antología: “Antología colectiva Sueños tardivos” (2014); Sueños Tardivos (2015) Volumen 1. Sueños Tardivos (2016) vol. 2. Sueños Tardivos(2018) Vol. 3.



En las antologías que han publicados sus composiciones se encuentran poetas de diferentes países de Latinoamérica y Europa: Con la patria en el alma (2013); Todo tipo de runas (2017); Señoras de la escritura rumana del siglo XXI (2017); Versos para Eminescu( 2017). Entre otras.



Reconocimientos y premios Esta excelente traductora en múltiples ocasiones ha recibido reconocimientos y premios, por su obra y destacada difusión cultural nacional e internacional. En 2015 obtuvo el primer lugar en poesía “La Estrella de Severino”, en febrero de 2019 ganó el primer lugar en el IX Concurso Internacional de poesía y cuento de la Revista, “El Parnaso del Nuevo Mundo” en Perú.