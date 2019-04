AleaSoft: Más subidas de precios de mercados eléctricos por la subida del CO2 Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 17:04 h (CET) AleaSoft analiza los precios en los mercados de combustibles, derechos de emisiones de CO2 y electricidad europeos que en la última semana han seguido subiendo. La subida de precios de las emisiones de CO2 ha roto todos los récords Brent, combustibles y CO2

Continúan al alza los precios de futuros del petróleo Brent en el mercado ICE para junio de 2019 cerrando el viernes 12 marzo a 71,55 $/bbl. El miércoles 10 había llegado al cierre a los 71,73 $/bbl con valores que no se alcanzaban desde el 9 noviembre del año pasado. Durante la semana continuó el incremento sistemático de los precios que comenzó el 24 de diciembre pasado y por la tendencia de la subida parece que pueda alcanzar los 75 $/bbl.

En la segunda semana de abril los futuros de gas TTF para mayo en el mercado ICE cerraron el viernes 12 con una caída hasta los 15,85 €/MWh después de haber llegado el viernes 5 de abril a los 16,63 €/MWh. El invierno que ha finalizado estuvo caracterizado por temperaturas por encima de la media y consumos eléctricos menores de lo esperado. Esta situación ha provocado que las necesidades de gas en Europa hayan sido inferiores a las planificadas y ese exceso de gas ha provocado la disminución de precios que se observa desde octubre rompiendo a la baja la barrera de los 14 €/MWh el 1 de abril pasado. Como ha planteado AleaSoft en otras ocasiones, hay que seguir los acontecimientos en Argelia de donde proviene una parte del gas que se consume en Europa occidental.

Al igual que los precios del gas, los precios de futuros del carbón API 2 para el mes de mayo en el mercado ICE tuvieron una remontada en los primeros días de abril después de batir un récord a la baja, al comparar los precios de los últimos dos años. A diferencia del gas, los precios del carbón API 2 siguieron recuperándose en la segunda semana de abril alcanzando los 65,70 $/t al cierre del viernes 12. Como en el caso del gas las temperaturas altas del invierno europeo hicieron que se dejara de consumir carbón. La tendencia de remontada de las dos primeras semanas de abril no parece tener mucho recorrido por la poca necesidad de consumo de carbón, sobre todo ahora que los precios de las emisiones de CO2 han aumentado y la demanda de electricidad tiene una disminución en la primavera, especialmente en Semana Santa.

En el sector eléctrico la noticia más relevante del año en Europa ha sido el aumento del precio de los futuros de derechos de emisiones de CO2 para el contrato de referencia de diciembre de 2019 en el mercado EEX, que alcanzó el jueves 11 de abril los 27,32 €/t. Desde los 21,90 €/t del 1 de abril la subida ha sido del 25%. Entre las causas está la prórroga del Brexit hasta octubre, ya que el Reino Unido es un gran consumidor de derechos de emisiones de CO2 y además una parte de estos contratos tienen una manipulación especulativa. Se considera que estos precios deberían descender a la franja de 20–25 €/t en los próximos días.

Mercados eléctricos europeos

En la segunda semana de abril los precios en Europa han seguido aumentando, más de un 6% de media general, de forma similar a la semana anterior, debido principalmente al incremento de los precios del CO2. Eso a pesar de que las temperaturas han aumentado y las demandas han bajado en los principales mercados de Europa.

Se continúan observando dos grupos de precios de mercado bien diferenciados. En el grupo de precios más altos están los mercados N2EX de Gran Bretaña, el mercado italiano IPEX y el mercado MIBEL de España y Portugal. Este grupo cerró la segunda semana del mes con precios alrededor de los 55 €/MWh. En el caso del mercado de Italia estuvo varios días por encima de los 60 €/MWh.

Con los precios más bajos están los mercados Nord Pool de los países nórdicos y los mercados EPEX SPOT de Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania con precios medios de 43 €/MWh en la semana. Los precios continúan siendo similares en todos estos mercados desde principios de mes.

Futuros de electricidad

En los mercados de futuros de electricidad europeos, la semana pasada del 8 de abril el precio del mes de mayo de 2019 continuó aumentando para la mayoría de los mercados, siguiendo el incremento del precio de los combustibles y del CO2. En general, entre el viernes 5 de abril y el viernes 12 de abril el aumento estuvo entre un 2% y un 8%, a excepción de los futuros de UK en el mercado ICE que bajaron un 2,9% en el periodo analizado.

Producción eólica y solar

En la segunda semana de abril la producción eólica fue desigual en los principales mercados europeos. En Alemania, el principal productor, la eólica aumentó un 5,8% con respecto a la semana anterior, en Italia aumentó un 10% y en Francia apenas aumentó un 0,9%. La producción eólica disminuyó en la Península Ibérica un 6,3% sobre todo por la caída en Portugal del 24%.

De cara a la semana actual del 15 de abril, se espera que la producción eólica se recupere en la mayoría de mercados europeos con la excepción del mercado ibérico MIBEL.

La producción solar, que incluye tanto la tecnología fotovoltaica como la termosolar, tuvo, al igual que la eólica, un comportamiento desigual. En Alemania la producción disminuyó un 11% mientras que en España aumentó un 39% y en Italia un 1,8%.

Al igual que la producción eólica, para esta semana del 15 de abril, se espera que la producción solar aumente en la mayoría de mercados europeos con la excepción del mercado ibérico MIBEL, donde las previsiones indican que la nubosidad aumentará durante la Semana Santa haciendo disminuir la radiación solar disponible para la producción fotovoltaica y termosolar.

