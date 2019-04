La firma internacional de estética Novu lanza su franquicia en España de la mano de Tormo Franquicias Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 16:32 h (CET) Biuti by Novu es la enseña que el grupo asiático lanza en franquicia en nuestro país y que se sumará a los más de 1.500 locales con los que ya cuenta la compañía El grupo asiático líder en medicina estética Novena Global Lifecare, lanzó su marca estrella Novu hace nueve años en Singapur. A día de hoy, se han posicionado como la firma número uno en el ámbito del cuidado facial y ya cuentan con más de 1.500 clínicas, 3 millones de clientes repartidos por todo el mundo y más de 10 millones de tratamientos realizados.

La enseña ha desembarcado en España bajo la firma en exclusiva para Europa y Latino América, Biuti by Novu y la consultora Tormo Franquicias Consulting ha sido elegida para desarrollar la expansión nacional. Según declaraciones de Borja Sánchez, Director de Expansión de Tormo Franquicias: “Biuti by Novu representa una de las oportunidades más interesantes y con mayor potencial dentro del mercado actual de franquicias, ya que se trata de un modelo ampliamente testado, con más de 1.500 puntos en diversos países, una operativa muy sencilla y una de las inversiones más asequibles dentro del sector estético en la actualidad.”

En la última década, las ventas de la industria de la estética han experimentado un crecimiento constante en todo el mundo, llegando a facturar dos mil millones de euros el pasado año solo en España. En un mercado tan competitivo, Novu ha conseguido destacar frente a otras marcas del sector con una auténtica propuesta de valor: tratamientos rápidos, seguros y eficaces que ofrecen una solución completamente innovadora y disruptiva para todo tipo de clientes.

A pesar de que el público de este tipo de industria ha sido tradicionalmente femenino, en los últimos años se está experimentando un fuerte auge del consumo de productos y servicios estéticos masculinos. Biuti by Novu ha sabido atraer una gran demanda de clientes, hombres y mujeres, que se quieren cuidar pero que, o no podían permitírselo hasta ahora, o que ni siquiera lo contemplaban.

Según Javier Cañizares, Director Adjunto de Novu: “Nuestra visión es hacer accesible el cuidado de la piel a la mayoría de personas, implica transformar y democratizar dentro de una industria que ha permanecido estática durante siglos, algo que no es fácil y requiere de un equipo con una personalidad fuerte, distinta, rebelde.”

En definitiva, Biuti by Novu triunfa gracias a tres claves:

Seguridad en los tratamientos en un ambiente fast-casual. Rapidez en todos los tratamientos que se traduce en la reducción de los precios con un modelo recurrente de tarifa plana llamado Skin Gym. Efectividad de los productos y servicios, gracias al uso de máquinas de alta tecnología y el conocimiento íntimo de la piel de cada uno de los clientes. Ahora Biuti pone al alcance de cualquier tipo de inversor varios formatos de franquicia que se adaptan a diversos perfiles, desde autoempleo hasta inversores:

Clínica Biuti: formato de clínica desde 60 m2 con dos cabinas y una inversión de 48.000 euros.

Miniclínica Biuti: formato de clínica entre 15m2 – 30 m2 con una cabina y una inversión de 31.000 euros.

Formato Cosmético: formato córner para farmacias, centros comerciales y diversas plataformas. Incluye Tótem con escáner facial y línea de productos estéticos de la marca para venta al público.

Para más información, se puede contactar con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, donde informarán sin compromiso de toda la información que se precise.

Contacto:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

