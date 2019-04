Una innovadora forma de conocer Madrid a través de una ruta de vinos y tapas, con ‘Gourmet Madrid Tours’ Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 16:44 h (CET) El espíritu que se quiere transmitir con esta forma tan innovadora de turismo es poder ofrecer la experiencia de "irse de tapas" que a tantos turistas atrae A los viajeros de hoy en día les gusta descubrir nuevos lugares, no solo por lo que se les puede ofrecer a nivel visual, sino porque buscan experiencias que abran los 5 sentidos.

Y, ¿a quién no se le enamora por el mejor sentido, el gusto? Pues bien, Gourmet Madrid Tours ofrece una forma diferente y original de conocer Madrid.

Entre muchas de las rutas que se pueden realizar, ‘Madrid tapas tour’ y ‘Madrid wine tour’ son dos de las más recomendadas para conocer la capital desde un punto de vista gastronómico.

Madrid wine and tapas tour está preparada para grupos de aproximadamente 12 personas, que se dedicarán a probar más de 10 tapas diferentes acompañadas de diversas clases de vinos de todas partes de España. Todo ello amenizado con diferentes anécdotas y curiosidades del Madrid del siglo XVIII explicadas por un guía local bilingüe (inglés-español).

Se ofrecen dos horarios diferentes a medio día o por la tarde-noche, para que nadie se quede sin participar en esta experiencia inolvidable. La duración aproximada del tour de tapas y vino será de aproximadamente 3 horas, los siete días de la semana.

Cuenta con salidas fijas todos los días para que se disfrute y aprenda de la mejor gastronomía, vinos e historia de la capital de España.

El espíritu que se quiere transmitir con esta forma tan innovadora de turismo es poder ofrecer la experiencia de “irse de tapas” que a tantos turistas atrae. Por supuesto, no se les llevará a los lugares más concurridos y masificados, ni franquicias, sino que la visita será a lugares típicos madrileños.

Además de la experiencia en sí, es una buena forma de poder conocer gente y compartir diferentes opiniones y gustos sobre lo que se está viendo y saboreando. No siempre se sigue la misma ruta, ésta va variando en función de las fechas, pero lo que se le asegura al visitante es que los lugares que se visiten, ya sean bares o tabernas gozarán de los mejores estándares de calidad.

“Ocultas, acogedoras, inmortales; donde vinos de gran cuerpo son servidos con platos calientes y conversaciones canallas por igual”

Las opciones que ofrecen los diferentes tours dan la posibilidad de contratarlo para grupos privados (recomendable si el grupo es de 20 o menos personas, si son más es se recomienda dividir el grupo), en el que se podrá o bien acoger a una ruta ya determinada o bien diseñar una ruta única y específica para el grupo.

Para poder reservar solo tienes que entrar en la web y seleccionar la fecha y el número de personas que desean asistir. La reserva se efectuará de manera automática y a continuación se procederá al pago. El último paso será el email de confirmación que se recibirá en el correo electrónico indicado cuando se efectuó la reserva.

