Soluciones para el registro horario de trabajadores sin volverse loco: FicharFácil, control horario por voz Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 15:36 h (CET) Zerovoz ha desarrollado un sistema avanzado de control de jornada laboral. Facilita a todas las empresas una implementación rápida, muy sencilla y sin inversión. El operador de telefonía en la nube Zerovoz, desarrolla proyectos de telecomunicaciones a medida y soluciones innovadoras, adaptadas a las nuevas necesidades “Last call” para las empresas que aún no han implementado el sistema de registro y control de jornada laboral. La modificación del Estatuto de los Trabajadores, obliga a todos los empleados a fichar y a las empresas a conservar los datos durante cuatro años, para evitar sanciones en caso que Inspección de Trabajo lo solicitara.

Zerovoz, la empresa que ofrece soluciones de telefonía en la nube, ha desarrollado un sistema de control y registro de jornada laboral por voz. Facilita a las empresas el cumplimiento de esta nueva normativa que , a partir del próximo 12 de mayo, obliga a registrar los horarios de entrada y salida de todos sus trabajadores.

Ficharfácil es la solución perfecta, ayuda a las empresas a gestionar las horas laborales de los empleados y crear informes automatizados, de forma rápida, sencilla y sin inversión inicial ni instalación. Porque no basta con habilitar el sistema de fichaje, sino que se debe disponer de un registro de informes con los datos de cada trabajador y ponerlo a su disposición. Las empresas buscan la solución que les permita una mínima inversión, rápida implantación y que no conlleve una dificultad adicional en su día a día. “Nuestro sistema se basa en un software en la nube que genera los registros a través de voz, incorpora tecnologías texto-a-voz y reconocimiento de marcación. Además, realizamos el alta en un solo día, sin instalación y con una tarifa muy competitiva” según afirma Jaume Xarrié, CEO de Zerovoz.

La empresa ha desarrollado un sistema innovador, pero sobre todo ha priorizado que sea de fácil aplicación para empresas y óptima usabilidad para trabajadores. Se trata de facilitar que todos los empleados puedan validar su jornada, vacaciones, altas, bajas etc. desde el teléfono, desde distintas oficinas o desde cualquier lugar. Sus betatesters de calidad lo han validado como “la mejor experiencia de usuario”.

Hoy en día la tecnología y la digitalización empresarial han proporcionado nuevas formas de trabajo: flexibilidad, movilidad, homeworking, smartworking etc. ante este nuevo paradigma laboral, un proceso de control de jornada que requiera presencia física en la empresa, resulta un modelo obsoleto. Para el desarrollo de FicharFácil se ha apostado por un sistema inteligente basado en la movilidad: tecnología avanzada, flexible, por voz, en la nube y fácil de gestionar.

De esta manera la compañía, que es filial de Tpartner, continua su proceso de innovación en las telecomunicaciones, y con su propósito de evolucionar las comunicaciones de las empresas, ofreciendo la mejor solución y un servicio al cliente excelente.

Sobre Zerovoz

Zerovoz es el operador de telefonía en la nube. Desarrolla soluciones innovadoras para evolucionar las comunicaciones de las empresas: centralita virtual, voz IP, multiconferencia, call center, contact center en la nube, comunicaciones unificadas y soluciones a medida adaptadas a la empresa y sector. Pertenece a Tpartner, servicios de consultoría e integración de telecomunicaciones para empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.