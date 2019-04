Objetivo: mantener la seguridad

A muchos les resulta complicado tener que elegir a la hora de tomar decisiones. Y es que, a pesar de que en la actualidad si algo abunda son opciones, es posible que no se encuentre una que se ajuste a la perfección a lo que uno desea, teniendo entonces que renunciar a algunas de las características deseadas. Esto se complica y mucho cuando de lo que hablamos es de una vivienda, no es sencillo tener que escoger entre el campo y la ciudad o entre la modernidad de un edificio nuevo dotado de las últimas tecnologías y el encanto de vivir en pleno centro histórico en un edificio antiguo, esto último es algo de los que muy pocos pueden presumir, pues por norma general este tipo de construcciones suelen estar ocupadas por inquilinos que llevan tantos años viviendo en ellas que el traslado a cualquier otro lugar produciría en ellos una enorme y profunda desorientación. Pero los edificios antiguos tienen sus cosas y entre ellas está superar la inspección técnica de edificios en Madrid o en cualquier otra comunidad.



La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una inspección visual de un edificio, realizada por parte de personal cualificado, en la que se comprueban las condiciones de seguridad y estabilidad para garantizar tanto a sus inquilinos como a los transeúntes la seguridad.



Sin embargo, y a pesar, de que la ITE es algo que deben superar todos los edificios antiguos del país, las distintas ordenanzas municipales han propiciado que existan diferencias de una comunidad a otra. Entonces, ¿qué edificios deben someterse a la inspección técnica de edificios en Madrid?



Las ordenanzas de la Comunidad de Madrid establecen que deberán superar la ITE dentro del siguiente año a aquel en el que cumplan 30 años desde la fecha de la terminación de las obras de nueva planta o rehabilitación con reestructuración general o total. Es decir, este 2019, deberían someterse a una ITE todos los edificios construidos o reestructurados en el año 1988.



Pero la cosa no termina aquí para los edificios con historia, sino que además de la anterior deberán superar una nueva cada 10 años en beneficio de la seguridad de todos.