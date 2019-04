Allianz Partners presenta unos sólidos resultados de 2018 y un cambio en su liderazgo corporativo Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 13:12 h (CET) Ingresos 2018: 8.616 millones de euros (+1.8% vs 2017 / +5.2% a ratio constante)*. Beneficio operativo: 566 millones de euros (+39.4% vs 2017 / +48.5% a ratio constante)* 2018 vuelve a ser un año de sólidos resultados para Allianz Partners con 8.616 millones de euros de ingresos totales y un beneficio operativo de 566 millones de euros.*

El crecimiento se debe, en parte, a la implementación de su programa de transformación global con un foco en innovación, la armonización de su modelo de distribución y el desarrollo de soluciones rápidas y escalables para colaboradores y clientes.

Sirma Boshnakova será la próxima CEO de Allianz Partners, con efectividad desde el 1 de abril de 2019. Rémi Grenier, CEO de Allianz Partners desde 2015, ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto empresarial personal fuera del Grupo Allianz.

Crecimiento sostenido en todas las regiones liderado por los servicios de Assistance e International Health

Todas las líneas de negocio presentan sólidos ingresos y beneficios operativos y destacan especialmente las actividades de Assistance e International Health que han logrado un importante crecimiento en los principales mercados.

Assistance creció un 4.9% (+6.8% a ratio constante) respecto al 2017 y alcanzó los 1.922 millones de euros en ingresos. El crecimiento se debe al alto rendimiento de los servicios de Hogar y Repair-in-kind así como a la adquisición de Multiasistencia que ha fortalecido la posición de Allianz Partners en el ramo de Hogar.

Travel presenta un crecimiento del 4.7% (+8.5% a ratio constante) hasta alcanzar los 2.119 millones de euros en ingresos. Los principales ejes de crecimiento han sido las ventas directas en America y Europa así como el negocio de viaje B2B2C en America y Asia Pacífico.

International Health alcanzó los 1.827 millones de euros, con un crecimiento de 6.5% desde 2017 (+9.0% a ratio constante), gracias al nuevo negocio y los altos niveles de retención. Los principales contribuyentes han sido los negocios de seguros y de TPA de NextCare en oriente medio que han presentado un importante crecimiento y una rápida expansión.

Automoción los ingresos han disminuido un -5.1% (-1.1% a ratio constante) hasta llegar a los 2.748 millones de euros* en comparación al 2017 debido al fuerte impacto del FX y los ajustes del portafolio. Europa continúa siendo el contribuyente más importante para el ramo de Automoción seguido de cerca por Asia Pacífico mientras Allianz Automotive continua ampliando sus servicios de nueva movilidad con colaboradores internacionales.

La Venta directa aumenta un 14.3% (+20.0% a ratio constante) en comparación a 2017 y alcanza los 335 millones de euros.

Los cambios en la Dirección de Allianz Partners coinciden con el inicio de una nueva etapa

A las puertas del inicio del próximo ciclo estratégico, Rémi Grenier ha decidido que se trata del momento oportuno para ceder su responsabilidad en Allianz Partners Group. Sirma Boshnakova se convertirá en la nueva CEO de Allianz Partners con efectividad desde abril de 2019.

Rémi Grenier se unió a Allianz Group en 2006 y desde entonces ha ocupado diferentes puestos directivos. Se convirtió en CEO de Allianz Partners Group en 2015, después de 8 años como CEO y Presidente de Allianz Global Assistance, anteriormente denominado Mondial Assistance. Rémi fue clave en la creación de Allianz Partners Group, en liderar su crecimiento y en el éxito del proceso de transformación de la compañía.

Hasta abril, Sirma Boshnakova ha ocupado el puesto de Directora de Negocio para el Centro y Sur de Europa en Allianz SE. Comenzó su carrera en Boston Consulting Group y posteriormente ocupó cargos directivos en los sectores farmacéutico y de seguros antes de unirse a Allianz en 2015.

“Estoy encantada de unirme a Allianz Partners precisamente en un momento en el que comienza su próximo ciclo estratégico” comenta Sirma Boshnakova, “Allianz Partners es considerado un centro de innovación dentro del Grupo Allianz, con una visión centrada en el cliente y que ha demostrado un alto rendimiento de manera constante en los últimos años. Estoy deseando tener la oportunidad de construir juntos el futuro de esta compañía ágil y contribuir a perpetuar sus éxitos.”

(*)Nota importante:

Los ingresos de 2.617 millones de euros y los 369 millones de euros de beneficio operativo provienen del ramo de Automoción presentados en el P&L de las entidades locales de Allianz.

Ratio constante: con vistas a poder evaluar el resultado histórico sin impacto del tipo de cambio, se ha considerado un mismo tipo de cambio que convierte todos los periodos a un mismo ratio constante.

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

