La creación de empresas crece un 2,1% en el primer trimestre de 2019, según Gedesco

lunes, 15 de abril de 2019, 13:16 h (CET) Se han creado un total de 26.803 nuevas sociedades en los meses de enero, febrero y marzo, según el observatorio de Gedesco a partir de datos recogidos en la plataforma www.infocif.es Gedesco, la mayor compañia de financiación no bancaria de España, publica su Informe trimestral de creación de empresas con datos facilitados por www.infocif.es. Según el informe trimestral realizado por Gedesco, durante el primer trimestre de 2019 se han creado un total de 26.803 nuevas empresas, lo que supone un incremento de casi el 2,1% respecto a las 26.258 empresas registradas en el mismo periodo del año 2018. ​

Si se comparan con los datos del cuarto trimestre de 2018, en el que se crearon 28.840 empresas, se ha producido una caída de empresas nuevas del 7,06%.

Si se analiza mes a mes, se puede observar que el mes de febrero fue el mejor mes del trimestre, con 9.403 empresas y un crecimiento del 5,13% en relación a febrero de 2018.

Le siguió de cerca el mes de marzo, en el que la cifra de constitución de nuevas sociedades se incrementó un 4,08% respecto a marzo 2018.

Enero fue, finalmente, el peor mes del trimestre, donde se registraron 9.306 empresas y que experimentó una caída del 3.33% si se compara con las 8.373 empresas que se crearon en enero del 2018.

Por comunidades autónomas

Según el informe de Gedesco, la Comunidad de Madrid continúa siendo la región en la que más sociedades se han creado durante el primer trimestre de 2019, con un total de 6.006 nuevas empresas. Le siguen, Cataluña y Andalucía, ambas con una creación empresarial por encima de las 4.000 nuevas empresas, con un total de 5.114 y 4.483 empresas respectivamente.

Asimismo, la Comunidad Valenciana repite en el cuarto lugar de este ranking, con 3.165 nuevas empresas.

Si se analiza la variación interanual, vemos que en 10 de las 19 comunidades la creación de empresas ha crecido en comparación con el mismo periodo de 2018.

Destaca el caso de Aragón, donde la cifra de sociedades de reciente constitución se ha disparado un 141% en los primeros tres meses de 2019.

Si se analiza la comparativa por provincias, se puede destacar Lleida, Valladolid, Zamora y Ávila; con crecimientos respecto al mismo periodo del 2018 del 51%,45%, 23% y 22% respectivamente.

En el lado opuesto, se encuentra Soria, Álava y Santa Cruz de Tenerife; provincias en las que más ha disminuido la creación de empresas a lo largo del primer trimestre de 2019, con retrocesos del 29%, del 23% y del 20%, respectivamente.

Por localidades durante el primer trimestre de 2019, Madrid, Barcelona y Valencia han continuado siendo las tres poblaciones en las que se ha creado un mayor número de empresas.

En todas ellas la constitución de nuevas empresas se ha incrementado, siendo Valencia la que ha registrado un mayor incremento (8,62%), si se compara con datos del 2018, de las tres.

Se destacan Zaragoza (377%), A Coruña (55%) y Baleares (54%) cómo las tres poblaciones en las que más se ha incrementado la constitución de nuevas empresas a lo largo del primer trimestre del año; haciendo evidente que la creación empresarial tiende a concentrarse en las capitales de provincia.

Por Sectores de Actividad

Si se analiza la creación de empresas por sector de actividad económica, la Promoción inmobiliaria continúa siendo el sector que ha generado mayor cantidad de nuevas empresas, con 1.706 nuevas sociedades en el primer trimestre de 2019. En segunda posición se encuentran las empresas agrupadas bajo el código CNAE de restaurantes y puestos de comida con 1.010 empresas nuevas y, completando el top 3, las empresas dedicadas a construcción de edificios con 1.000 nuevas sociedades.

Número de empresas disueltas

En el primer trimestre de 2019 se han disuelto un total de 8.003 sociedades, un 1,56% menos que durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018.

Del total de empresas disueltas, en el 91% de los casos el motivo de la disolución atendía a causas voluntarias, mientras que sólo un 1,67% se diluyeron por motivos judiciales y un 0,36% lo hicieron con motivo de una escisión. En el 7% restante, la disolución estuvo motivada por otras causas.

Analizando la variación interanual del primer trimestre, en lo que a disolución de empresas se refiere, podemos comprobar que en la mayoría de Comunidades Autónomas se ha incrementado la extinción empresarial.

Se destaca Aragón como la región en la que más se ha incrementado el número de sociedades extinguidas a lo largo del primer trimestre de 2019, con un incremento en la extinción de sociedades del 101%. Por el contrario, las comunidades que más han reducido la disolución empresarial a lo largo del primer trimestre de 2019 han sido Castilla La Mancha y Baleares, donde la extinción de empresas retrocedió un 17% y casi un 20%, respectivamente.

Sobre Gedesco

Gedesco es la mayor compañía de financiación no bancaria de España y el partner financiero de más de 90.000 empresas en el país, especializada en ofrecer financiación a corto, medio y largo plazo. En 2018, la compañía reflejó crecimientos superiores al 20% anual y gestionó a través de diferentes vehículos, un volumen total de 1.537 millones de euros.

Está presente en todo el territorio nacional a través de una red de 26 delegaciones. La compañía facilita liquidez a empresas y autónomos desde hace más de 18 años. Asimismo, Gedesco ha sido pionera en ofrecer servicios dirigidos a empresas proveedoras de entidades públicas tales como anticipo de facturas y de certificaciones de obra. Presente en todo el territorio nacional, cuenta con una red de 26 delegaciones. Gedesco está integrada en el grupo JZI, una filial internacional de The Jordan Company LP, empresa de inversión líder en EE. UU. que integra a más de 80 compañías del sector financiero, industrial y de servicios en más de 13 países.

Metodología

Este informe trimestral se elabora a través de los datos ofrecidos por Infocif -portal del Grupo Gedesco referente en proveer información empresarial que, además de facilitar los datos de empresas de nueva creación, ofrece las licitaciones y contratos públicos en tiempo real. También, suministra información de forma gratuita sobre miles de empresas.

El estudio realizado sobre las empresas de reciente constitución incluye un total de 1.938 municipios distribuidos en todas las provincias y Comunidades Autónomas españolas, así como Ceuta y Melilla. Los datos se extraen del BORME –Boletín Oficial del Registro Mercantil- y contemplan las empresas que nacen diariamente, por municipio, por sector de actividad y asimismo indican el capital social con el que se constituyen. Infocif provee este tipo de información desde hace ocho años, pudiendo acceder en su portal www.infocif.es a los datos históricos desde el año 2009.

