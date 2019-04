Un Sevilla de Champions supera al Betis Los goles de Munir, Sarabia y 'Mudo' Vázquez dedicaron una victoria especial a Joaquín Caparrós Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 14 de abril de 2019, 09:13 h (CET)

El Sevilla ganó (3-2) el derbi de la ciudad ante el Real Betis este sábado en la jornada 32 de LaLiga Santander celebrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con lo que se pisa la cuarta plaza, una lucha europea de la que se aleja su vecino.



Los goles de Munir, Sarabia y 'Mudo' Vázquez dedicaron una victoria especial a Joaquín Caparrós, quien anunció de manera tranquila y optimista la pasada semana que padece una leucemia crónica. El Sevilla fue mejor, sobre todo en las áreas.



Los locales manejaron a un Betis que jugó a ratos, que perdonó en especial en las botas de Jesé, no tuvo la mejor versión de Canales y que dio el último arreón ya tarde con la entrada de Joaquín. Como se esperaba, el derbi dejó tensión y locura momentánea. El Sevilla comenzó con una fuerte presión de la que logró librarse el Betis.



Cuando mejor estaban los que Quique Setién, dejando escapar la primera de Jesé que no vio a Canales solo y sin portero, Munir remató un gran centro de Sarabia en el 1-0. El Betis sufrió entonces pero volvió a reaccionar con el 1-1 de Lo Celso de cara a una segunda parte que prometía emociones fuertes.



Sin embargo, la alegría le duró muy poco a los verdiblancos ya que en una bonita jugada el Sevilla fabricó el 2-1 de Sarabia. Jesé volvió a perdonar con un Vaclik gigante contra el canario y el 'Mudo' fusiló el 3-1. La desesperada casi le funciona al Betis, con la entrada de Joaquín como revulsivo.



La bandera del beticismo puso de los nervios al Sánchez-Pizjuán, generando peligro desde su entrada en el campo. De hecho, en busca de ponerle freno, Banega se jugó la roja con una tremenda patada. Tello puso esa emoción con el 3-2 de falta directa pero los de Caparrós defendieron el premio doble de ganar el derbi y verse en el 'Top 4' que da acceso a la Champions a falta de lo que haga el Getafe.

