El Aloe Vera, el último oro transparente de las Islas Canarias Existen más de 400 variedades de aloe Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 13 de abril de 2019, 09:14 h (CET)



Las Islas Canarias son uno de los referentes turísticos no solo nacionales, sino internacionales. Sus temperaturas y la estabilidad meteorológica han hecho de sus islas destino de millones de personas cada año, haciéndolo referente del turismo insular en Europa.

Sin embargo, ha sido el campo quien, de nuevo, ha vuelto a poner este archipiélago como centro de un producto ecológico que cada vez tiene mayor impacto en la industria farmacéutica: el aloe vera.

Más allá del famoso plátano de Canarias, tomate, cebolla y de la tendencia también por el cultivo del aguacate y mango, este producto ecológico tiene propiedades calmantes, hidratantes y regeneradoras, en quemaduras solares, picaduras de insectos e irritación de la piel, entre otras, lo que le ha hecho uno de los últimos ingredientes mejor valorados en productos de salud y belleza.

Existen más de 400 variedades de aloe, sin embargo, el Aloe Barbadensis Miller (Aloe vera, verdadero), también conocido como Sábila o Aloe de Barbados, es el que se cultiva en Canarias.

Una apuesta por la agricultura ecológica y el respeto al medio ambiente es la que ha movido a Ejove Laboratory a lanzar su Gel Puro Ecológico de Aloe Vera “se trata de un producto totalmente ecológico y extraído directamente de las hojas del aloe barbadensis miller, procesado y estabilizado para garantizar la óptima conservación de sus principios activos” explican los expertos de la compañía que lleva más de 20 años de investigación para poner en el mercado una gama de productos de alta calidad que de verdad cumpla no solo con los requisitos ecológicos que piden en sus propios cultivos sino la calidad máxima.

Es vital para la economía canaria la defensa de este tipo de cultivo que, aunque cada vez es mayor, cuenta con menor espacio en terrenos de cultivo. La procedencia real de los campos canarios garantiza la calidad, pero también es verdad que no es capaz de abastecer toda la demanda de la industria, lo que hace "necesario garantizar la calidad de los productos y la procedencia de los mismos para evitar que los etiquetados lleven a equivoco. Para eso, nosotros hemos optado nuestra propia investigación para certificar las propiedades de nuestro producto" explican desde Ejove Laboratory.

