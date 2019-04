Márquez: "El circuito ha cambiado mucho" Márquez que ha ganado las seis carreras de MotoGP en el COTA Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 13 de abril de 2019, 09:11 h (CET)

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que no fue "un día fácil" la toma de contacto con el Gran Premio de Las Américas, ya que el trazado estadounidense "ha cambiado mucho", lo cual apretó las diferencias y dejó a Maverick Viñales (Yamaha) como el más rápido de la primera jornada de libres.



"Hoy no ha sido un día fácil; el circuito ha cambiado mucho desde el año pasado -está bacheado- y hemos tenido que adaptarnos. También había algunas áreas en las que queríamos trabajar y hemos hecho unas pruebas para mejorar nuestro ritmo", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.



El actual líder del Mundial, un Márquez que ha ganado las seis carreras de MotoGP en el COTA, quiso ver aún así el día como "productivo", tras quedar a 44 milésimas de Viñales. "Las sensaciones están ahí, así que estamos contentos e incluso hemos montado el neumático blando trasero para hacer una buena vuelta", dijo.



"En general, ha sido un día productivo y hemos hecho lo que teníamos previsto. Además, este fin de semana tenemos a Nicky Hayden en la memoria y hemos recordado a un gran campeón", finalizó.

