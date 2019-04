El 70% de las empresas planea invertir en herramientas analíticas de negocio, según VI3 Informática

El Date as a Service (DaaS) es un nuevo concepto para la gestión de computing. Un 35% de las compañías del Fortune habrán mutado al modelo Devide as Service a lo largo de este año. Estos datos se han presentado en la sede de HP de Sant Cugat, en Barcelona, centro I+D en impresión e impresión 3D más grande del mundo fuera de los Estados Unidos HP ha abierto las puertas del Centro Internacional que la multinacional tecnológica tiene en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), centro de investigación único en Europa, en una presentación junto a la empresa de servicios informáticos VI3, First Gold Partner del fabricante estadounidense HP.

Barcelona, hub mundial del negocio de impresión 3D

La sede de I+D en impresión y impresión 3D HP en Sant Cugat es el más grande fuera de EE.UU. De hecho, HP la ha catalogado como sede mundial del negocio de impresión 3D. Este centro acoge a una plantilla de más de 3.000 personas, entre ellos, 600 ingenieros. Durante el acto, Alejandro Curto, services specialist de HP, David Samper, presales technology consultant de HP y Pere Cerdà, CEO de Vi3, han analizado los retos y tendencias del sector del printing en un momento de digitalización donde la gestión de las TIC resulta cada vez más compleja. En este contexto, se ha presentado también un innovador concepto que ofrece HP y que los expertos señalan como el futuro de la digitalización, Device As Service (DaaS) en la parte del computing y Managed Print Services (MPS) en el área del printing.

HP acelera la llegada de sus ‘Dispositivos como Servicio’, también conocido como DaaS

El Device as a service o DaaS (dispositivo como servicio) es un nuevo servicio del área computing HP para las empresas que facilita la colaboración y permite a los trabajadores realizar sus tareas de una manera más eficiente. “Un 70% de las compañías ya está planeando invertir en herramientas de análisis de negocio. El sector apunta que este concepto se instalará en la mayoría de las empresas en el futuro” ha apuntado Pere Cerdà, CEO Vi3.

Esta solución informática inteligente y simplificada, Device as a Service (DaaS,) es una solución global que pretende ofrecer ventajas para queda las empresas no tengan que centrarse en las tareas de administración diarias de los dispositivo. El modelo DaaS monitoriza todo el ciclo de vida del dispositivo y mide el estado y el uso que se hace del sistema, protegiéndolo de ciberataques y avanzándose predictivamente a cualquier amenaza o daño. Asimismo, se responsabiliza de la reposición inmediata de los equipos en caso necesario. “De esta manera, los profesionales del departamento IT quedan liberados de aquellas tareas que exigen mucho tiempo a la asistencia y a la gestión del ciclo de vida de los dispositivos para enfocar su energía y tiempo a tareas de más valor”, asegura Alejandro Curto, services specialist de HP.

Gestionar entornos multifabricante y multi SO y soportar un entorno dinámico y cambiante es complejo y requirere tiempo. Con el DaaS, cualquier empresa puede adaptarse fácilmente a la evolución del tamaño y las necesidades de su plantilla, reduciendo la complejidad de las compras de sus dispositivos electrónicos y permitiendo hacer mejores previsiones sobre los costes. Según estudios internos de HP, el ahorro que experimentan las empresas con este sistema es de hasta un 25% .

La transformación hacia este modelo en el mercado de la impresión está siendo progresivo, pero indiscutible. Tanto es así, que el sector prevé que a lo largo de 2019, un 35% de las compañías del Fortune 1000 ya habrán mutado a un modelo DaaS.

El futuro del sector en la nueva era de la impresión: los Servicios de Impresión Gestionada

Actualmente el 70% del negocio de impresión de HP pertenece a los servicios de impresión gestionada (MPS). Estos servicios integrales ofrecen una serie de valores y garantías que cubren todas sus fases de actuación, desde la etapa previa de análisis hasta la de integración y seguimiento.

Los servicios de impresión gestionada son fundamentales para la aceleración de la transformación digital a través de la automatización del flujo de trabajo. Si hoy apenas el 23% de las compañías piensan que los MPS juega un papel muy importante en la transformación digital, se espera que en dos años esta tendencia aumente hasta llegar a un 54%.

Los cambios de hábitos de trabajo, ahora más remotos y flexibles, están impulsando el surgimiento de nuevas herramientas de colaboración. Ello hace que aparezcan nuevos frentes a los que enfrentarse como la movilidad y la seguridad, a la que los MPS también dan respuesta. Los MPS ayudan a trabajar de forma más efectiva y eficiente con la información, evitando problemas de movilidad y asegurando la seguridad en los equipos para evitar ciberataques o fugas de información sensible” ha subrayado David Samper, presales technology consultant HP. Y es que, los MPS aseguran tanto la flota de impresión como la información.

Además de proteger los equipos y afianzar la seguridad en los dispositivos, los servicios gestionados de impresión permiten optimizar los costes al máximo. “En este contexto, la importancia de delegar la gestión de la impresión a una empresa profesional como Vi3, permite ahorrar en energía, y aumentar la eficiencia reduce los costes, especialmente porque solo se paga por lo que se imprime. Así, se consigue reducir costes en todo el entorno de impresión y contribuir a optimizar los procesos de negocio. Por eso, es importante que los proveedores de MPS profundicen en estas áreas, especialmente en la seguridad gestionada e internet de las cosas (IoT) si quieren expandir sus competencias e influencia en la empresa ” ha enfatizado Pere Cerdà, CEO de Vi3.

Las empresas están adoptando nuevas estrategias tecnológicas para transformar la prestación de servicios y las experiencias de los clientes. Estas nuevas tecnologías comprenden desde el análisis predictivo, a servicios cloud, sistemas basados en IoT donde todo está conectado, dispositivos con sensores inteligentes, hasta servicios a través de apps.

Bajo esta nueva directriz, los MPS deberán centrarse cada vez más en ayudar a los usuarios y permitir trabajar de forma más efectiva y eficiente con la información en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea en formato impreso o digital.

Las impresoras del futuro ya existen

“El futuro del sector del printing actualmente apunta hacia la impresión en tres dimensiones” asegura Samper. El hecho de que el futuro de la impresión 3D industrial se diseña en Cataluña demuestra el potencial que tiene la Ciudad Condal como centro tecnológico y la gran apuesta, a su vez, de HP.

Otro de los avances en esta área es la tecnología PageWide. “En el área de la impresión HP tenemos tres vertientes: tinta o tóner, láser y PageWide. La creación de esta última tecnología HP PageWide es una de las mayores revoluciones que ha vivido el mundo de la impresión en tinta hasta el momento” ha asegurado David Samper.

Estas impresoras utilizan un sistema de inyección de tinta y no requieren de un calentamiento previo del fusor, por lo que requieren un menor tiempo de espera y un menor gasto. Así, la tecnología HP PageWide permite obtener la mejor calidad y reducir la frecuencia con la que se remplazan los cartuchos reduciendo la huella de carbono de la impresión hasta en un 55%.

Asmismo, generan hasta un 95% menos residuos que las soluciones láser equivalentes en su uso normal, reduciendo los residuos y embalajes que gestionar en una organización, con el ahorro de tiempo que ello supone. En este sentido, las impresoras PageWide consumen hasta un 71% menos energía que las soluciones láser equivalentes. La ventaja pasa por un menor gasto energético que acumulado en un año se traduce en una reducción de costes evidente.

VI3, golden partner de HP

VI3 es una empresa proveedora integral de informática. Se fundó en 1994 con el objetivo de suministrar productos y prestar servicios informáticos a empresas. La compañía desarrolla su negocio en las áreas de IT, informática empresarial y soluciones de impresión.

En el 2006 la empresa fue reconocida por HP como First Gold Partner, un certificado que reconoce su compromiso con HP, además de acreditar sus conocimientos en los productos y soluciones de la marca. Los profesionales certificados HP cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para asegurar la excelencia en su servicio de atención al cliente.