Marruecos: un destino ideal para disfrutar, según Family Morocco Tour

viernes, 12 de abril de 2019, 16:28 h (CET) Marruecos es destino preferente de un buen número de turistas españoles, estando lleno de lugares donde vivir una aventura las próximas vacaciones. Family Morocco Tour, empresa líder de los viajes especializados a Marruecos, desvela los mejores lugares que visitar en el país vecino Cuando llegan las vacaciones, los ciudadanos buscan un destino ideal, en el que poder relajarse y vivir una experiencia memorable. A menudo piensan en lugares lejanos y exóticos como el Caribe o Lejano Oriente, aunque no hace falta irse tan lejos para encontrar la magia y el misterio buscado. Marruecos ofrece una lista prácticamente inagotable de cosas que ver y hacer, como las rutas que organiza https://familymoroccotour.com/, especializada en excursiones y actividades en este país, que queda tan cerca.

Marrakech, palacios, desierto y montaña

En Marrakech se reúnen todo tipo de atractivos en una misma zona. La propia ciudad cuenta con palacios y edificios de belleza singular, así como el zoco donde poner a prueba las dotes de los avezados compradores para conseguir lo que se ofrece a mejor precio. También puede visitarse museos y plazas de lo más pintoresco.

Al salirse un poco de la ciudad los viajeros pueden descubrir paisajes increíbles como el valle del Ourika o las cascadas de Ouzoud, para muchos turistas las más bonitas de todo el país. También puede disfrutarse de una excursión por el desierto, contemplando las caprichosas dunas que cambian de forma según las moldea el viento.

Fez, Monumentos en todos los rincones

No menos espectacular es la ciudad de Fez, un auténtico museo, especialmente si se camina por alguna de las medinas que componen la ciudad. También cuenta con museos y lugares relativamente cercanos que merece la pena conocer.

Pueblos típicos, paseos en camello o cenar en una jaima son algunas de las sorpresas que pueden encontrarse si el turista se acerca hasta Fez y le dedica unos días a recorrer la zona. Realmente recomendable para quienes gusten de vivir la aventura.

Tánger, sol, playa y mucho más

Uno de los lugares más conocidos de Marruecos sin duda es Tánger, puerta de entrada para muchos migrantes que en vacaciones vuelven a casa. La ciudad está siempre llena de gente y comerciantes que tratan de vender sus productos a todo el que pasa por su lado.

"Si quieres puedes pasarte al sol todo el tiempo, aunque lo mejor es que aproveches el tiempo para conocer lugares como la Kasbah o el Gran Zoco, visitar las cuevas de Hércules o degustar alguno de los platos típicos, que tienen una fuerte influencia mediterránea.

Desde Tánger además puedes acercarte a las ciudades que hemos mencionado antes, dependiendo de los días que vayas a pasar por allí. Además de excursiones en camello y muchas otras visitas interesantes", señalan desde Family Tour Morocco.

Casablanca, muchas ciudades en una

Sin duda Casablanca suena a cine por la popular película clásica que lleva su nombre. Aunque lo más interesante de ella es que hay varias ciudades que se pueden visitar sin moverse de allí, ya que en cada zona hay edificios diferentes y con una identidad muy marcada. La antigua medina, los nuevos barrios o la zona colonial hacen que cada sitio parezca distinto

En Casablanca no puede dejar de visitarse la mezquita, la segunda más grande después de la Meca, con el minarete más alto que se ha construido nunca. También es interesante perderse por algún zoco, y es que en Marruecos el comercio a pie de calle es parte de su identidad.

Las mejores rutas y excursiones en Marrakech, Fez, Tánger y Casablanca

"Si quieres descubrir estos lugares y sus alrededores, en www.familymoroccotour.com tienen las mejores rutas que puedes encontrar para disfrutar al máximo y aprovechar el tiempo. También puedes encontrar otras propuestas como subir a un helicóptero para verlo todo desde las alturas o personalizar más la experiencia diseñando tu propia ruta.

Marruecos está muy cerca y es un destino más que interesante para que disfrutes de la aventura, el exotismo y las experiencias que quieres vivir en vacaciones", concluye Family Morocco Tour.

