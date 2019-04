Alquilar un coche, la mejor opción para moverse por Madrid, según Spain Car

La normativa madrileña de clasificar los vehículos según su índice de contaminación hace que muchos conductores se planteen un cambio. Spain Car, empresa líder del sector de alquiler de vehículos, devela las claves de este fenómeno No es ningún secreto que mejorar la calidad del aire es cada vez más necesario. Por eso en muchas ciudades se están tomando medidas contra la contaminación. Una de las últimas en hacerlo ha sido Madrid, que exige que todos los vehículos que circulen por la capital lleven un distintivo con el cual se indica el grado de contaminación que produce. En breve, no será posible que determinados vehículos no puedan entrar en la ciudad, a no ser que quieran enfrentarse a una multa. La solución que propone http://www.spaincar.es/ es recurrir al alquiler de coches, ya que ofrecen varias ventajas muy interesantes.

Coches siempre nuevos

Una de las razones por las que los coches de alquiler son una opción para evitar el exceso de emisiones es que las flotas se renuevan con frecuencia. Esto los convierte en coches más nuevos y actuales, y por tanto más respetuosos con el medio ambiente. "Los modelos están cada vez más optimizados en materia de emisiones, lo que evita que te prohíban entrar a Madrid y además reduces el impacto ambiental que tiene un coche viejo", según Spain Car.

Ahorro importante

Aunque es cierto que el transporte público puede ser una alternativa, recurrir a un alquiler de coches como el de spaincar.es es más práctico por varios motivos. El primero tiene que ver con el tiempo, ya que, si una persona se acerca a Madrid en tren, metro o autobús, tendrá que estar pendiente de los horarios y la duración del trayecto, que a menudo es bastante más larga que si conduce un coche. Por no hablar de que en algunos casos las paradas no quedan precisamente cerca del lugar al que se necesita ir, de modo que también tiene que caminar un buen rato.

Este ahorro en tiempo también se convierte en un ahorro de dinero, especialmente si las personas se mueven de un lugar a otro de la ciudad a lo largo del día. Un coche permite ser más eficiente y reducir costes en transporte.

Muchas posibilidades para elegir

Otro de los beneficios que aporta un coche de alquiler es la versatilidad a la hora de elegir modelos. No solo por las necesidades que se tengan en cada momento, sino también por las preferencias concretas de cada usuario. Puede que un día sea suficiente acercarse a la ciudad en un turismo, mientras que en otras ocasiones el usuario necesite algo más grande, por ejemplo: para llevar un pedido importante. Una empresa de alquiler suele ofrecer todo lo necesario para cubrir un amplio abanico de necesidades.

Además, sus usuarios podrán conducir coches totalmente ecológicos, que además permiten tener la tranquilidad de que no se está dañando al planeta. En www.spaincar.es pueden elegirse vehículos eléctricos, híbridos o los nuevos motores diésel que cumplen la normativa EURO 6, que los hace mucho menos contaminantes que los anteriores. Coches con etiqueta C o ECO que pueden utilizarse sin problemas por cualquier carretera.

Spain Car, vehículos para conducir con tranquilidad

Aquello usuarios que circulen por Madrid seguramente estarán al tanto de las normas que regulan la entrada de coches por la ciudad. Y también es probable que tengan su etiqueta pegada en la luna del coche, porque es obligatorio llevarla desde el 24 de abril.

Muchos conductores con vehículos que no tienen etiqueta, están buscando alternativas prácticas que no les obliguen a dejar el coche en casa y perder el tiempo con el transporte público. Spaincar ofrece una opción mucho más eficaz, con coches que les permitirán circular con total comodidad por cualquier parte. Además, pueden aprovechar para ver cómo se conduce alguno de los nuevos vehículos que han salido al mercado, como los eléctricos o los ECO que combinan esta tecnología eléctrica con la de combustión.

"Sea por ecología, porque necesitas evitar preocupaciones o simplemente por probar, los coches de alquiler están a tu disposición para que te pongas al volante" concluyen desde Spain Car.