Cómo elegir la corona fúnebre, según Floristería del Tanatorio

viernes, 12 de abril de 2019, 16:04 h (CET) En los momentos más dolorosos, una corona puede ser una muestra de cariño, tanto hacia la persona fallecida como a sus familiares. Floristería del Tanatorio desvela las claves para elegir la mejor corona fúnebre Desde tiempos inmemoriales, las flores han acompañado los momentos en los que se pierde un ser querido. Hoy se tienen como una muestra de respeto y cariño hacia quien ha muerto. Aunque también es un recuerdo para sus familias, que están pasando por una situación de dolor y pérdida. Elegir coronas no siempre es fácil, aunque hay algunos detalles que ofrece https://www.floristeriadeltanatorio.es/ con los que se puede tomar una buena decisión.

Buscar el equilibrio

En caso de que se conozca bien a la persona que ha fallecido, posiblemente sea más fácil escoger la corona de flores acertada. Si se sabe cuáles fueron sus flores o el color preferido, lo único que hay que hacer es encargar una corona en la que estén presentes, aunque sea en parte.

También es importante mostrar equilibrio y combinar la sobriedad con el buen gusto dentro de los convencionalismos sociales. Colores como el rojo a menudo se reservan para las personas más cercanas, el blanco para gente joven y otros detalles con los que se envía un mensaje a quienes observan la corona.

Escoger dependiendo del lugar

El sitio al que se va a llevar la corona también es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, si se trata del tanatorio puede ser una buena idea algo que no ocupe mucho espacio como un ramo o un centro, para que se pueden colocar también los que traigan otros.

Si se piensa en algo para llevar a un servicio, una pequeña corona que se pueda colocar sobre el féretro podría ser un buen detalle. Si es directamente en el cementerio una corona grande no estorbará. En www.floristeriadeltanatorio.es hay diversos estilos y tamaños para poder elegir dependiendo de esto.

Otro detalle tiene que ver con las incineraciones, que cada vez se escogen más. Para colocar la urna en la que se depositan las cenizas hay coronas de menor tamaño en cuyo centro se ponen los restos. Así se rodea de flores en recuerdo de la persona a quien pertenecen.

Un detalle que se agradece siempre

"El envío de coronas es un detalle de cariño que los familiares siempre agradecerán, incluso aunque la persona que las envía no ha podido asistir a presentar sus respetos. Es un modo de recordar que a pesar de la distancia estamos junto a ellos, compartiendo su dolor y tratando de aliviar en la medida de lo posible una parte de este.

Lo normal es acompañar la corona con una cinta en la que se indica quién es la persona o personas que la envían. También se puede escoger una frase, como una nota mostrando nuestras condolencias o alguna cita célebre que esté acorde con la situación o la persona.

Envío de coronas para tanatorios

En floristeriadeltanatorio llevamos más de 30 años dedicados a atender las necesidades de los dolientes, sus amigos y conocidos. Ofreciendo un servicio de entrega inmediata en tanatorios con todo tipo de arreglos florales, elaborados cuando se hace el pedido para que las flores estén en las mejores condiciones posibles. Centros, coronas y ramos con los que presentar tus respetos tanto a la persona que nos acaba de dejar como a sus seres queridos, que son los que más consuelo necesitan en estos duros momentos", concluye Floristería del Tanatorio.

