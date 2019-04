El Valencia pone pie y medio en las semifinales de la Europa League

El derbi de la Comunidad Valenciana en los cuartos de final de la Europa League se ha resuelto con un 1-3 favorable para los visitantes, que con un tramo final de partido de gran nivel, fueron capaces de superar a un Villarreal que no es capaz de encontrar la fórmula de la victoria. Con el resultado, los valencianistas ponen pie y medio en las semifinales de la segunda máxima competición europea, ronda que no alcanzan desde la temporada 2013/2014.



Puede que el resultado fuera excesivamente abultado ya que "el submarino amarillo" dominó casi todo el partido con posesión y oportunidades desbaratadas por un Neto soberbio. Pero una vez más, el estado físico, la velocidad de los jugadores de la parcela ofensiva y el acierto de cara a portería fueron las claves para que los de Marcelino destrozaran los sueños europeos del Villarreal en dos contragolpes en el tiempo de descuento. El primero, un maravilloso disparo de Wass con la zurda directo a la escuadra de la meta defendida por Andrés Fernández. El segundo, obra de Gonçalo Guedes, la estrella del partido, tras un contraataque vertiginoso llevado por el extremo ruso Cheryshev.



El club de la capital del Turia no supo quitarle el balón a un Villarreal que reaccionó muy bien al primer tanto valencianista. Los de Calleja fueron superiores a los de Marcelino en muchas facetas del juego y lo único que les faltó para llegar a Mestalla con la eliminatoria viva fue el acierto de cara a portería. Tuvieron oportunidades de todo tipo que no llegaron a cristalizar principalmente por el gran estado de forma de Neto en los últimos partidos. Por su parte, el Valencia mostró una fragilidad en defensa que desentona con el nivel mostrado durante toda la temporada, algo que seguro el míster valencianista querrá pulir para próximas citas.



El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 18 de abril a las 21:00 en el estadio de Mestalla, donde la afición "ché" confía en celebrar el pase a la próxima fase de la competición.