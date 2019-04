El Hotel Esquirol corrobora que el 30% de los usuarios reservan a principios de abril o en el último minuto

El 57% de las búsquedas de vacaciones de Semana Santa se hacen a través del móvil Se acerca Semana Santa y es el momento de elegir el destino. Según datos de Think with Google, las búsquedas relacionadas con vacaciones de Semana Santa han crecido un 16% en EMEA desde 2015, lo que refleja un incremento de los usuarios en dicha fecha. Además, otro dato que revela que cada vez se reserva con menos antelación, es que el 48% de las personas que tienen pensado viajar durante estos días, aún no han decido sus planes. Es más, el 30% de los usuarios que viajan reservan a principios durante la primera semana de abril o en el último minuto.

Dicho estudio también revela que el teléfono móvil (57%) es un elemento clave en la búsqueda de vacaciones de Semana Santa, aunque el ordenador también desempeña un rol clave (35%). El 80% del volumen de dichas búsquedas se realiza dentro de las 7 semanas previas a Semana Santa. Muchos consumidores buscan ofertas de última hora. Los viajes cortos y ‘escapadas’ son de las opciones favoritas. Uno de estos destinos es el Hotel Esquirol situado en el pueblo pirenaico de Llívia, a tan sólo dos quilómetros de la frontera francesa. El alojamiento alcanzará la plena ocupación durante esta Semana Santa.

"En los últimos años estamos notando que los clientes reservan cada vez con menos antelación", afirma Edu Vidal, gerente del hotel, que destaca que "algunas de estas reservas se han producido estos últimos días, coincidiendo con la nevada en las principales estaciones de esquí de la zona". Uno de los valores añadidos del Hotel Esquirol, es su privilegiada situación, que permite disfrutar de una estancia de relax, naturaleza y tranquilidad, en un entorno ideal para la práctica de los deportes de invierno. El alojamiento acogedor y familiar, cuenta con un espacio reservado para que los huéspedes puedan guardar sus esquís o los equipos de nieve. Además aconseja de forma personalizada las mejores zonas para esquiar en función del tiempo y del estado de las pistas.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y jacuzzi (servicio operativo de mayo a octubre) y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.