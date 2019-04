La Fundación Mahou San Miguel premia seis iniciativas de fomento al empleo juvenil Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 12:57 h (CET) La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio acudió a entregar los galardones y destacó como estos premios suman "a la noble tarea de impulso al trabajo inclusivo" La Fundación Mahou San Miguel y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han hecho entrega esta mañana de los Premios al Impulso del Empleo Juvenil, en presencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que preside su Comité de Honor.

En su tercera edición, los galardones reconocen la labor de empresas y entidades sociales en favor del empleo juvenil, mediante iniciativas capaces de ofrecer oportunidades laborales, destacando de forma especial aquellas orientadas a colectivos vulnerables o con más dificultades.

La iniciativa pretende además sensibilizar, tanto al tejido empresarial como a la sociedad en general, sobre la necesidad de impulsar este tipo de prácticas para mejorar la empleabilidad, la competitividad, así como el acercamiento entre el mundo empresarial y la educación.

La ministra Magdalena Valerio ha destacado “me emociona compartir esta noble tarea de impulsar al trabajo inclusivo a través de las experiencias que hoy se han reconocido. Desde el Ministerio que represento, queremos centrarnos en programas dirigidos a personas y hoy supone una obligación invertir en las capacidades que cada uno tiene. Por eso, nos sumamos a los retos de la agenda global prevista para 2030, donde el empleo productivo de los jóvenes es una de las prioridades y así se recoge en el ODS 8. Prioridades que se traducen en empleos verdes, competencias digitales, cuidados, aprendizajes de calidad, transiciones a la economía formal, economía rural y emprendimiento, autoempleo e innovación social”.

Y añadió “me agrada comprobar que en esta preocupación están muchas empresas y organismos. Quiero felicitar a la Fundación Mahou San Miguel por estos Premios al Impulso de Empleo Juvenil y a su misión con el compromiso social, tarea que desde el gobierno nos ocupa y preocupa”.

Estos han sido los galardonados:

Premio Gran Empresa : Accenture por la iniciativa ‘Training for the future’ Un programa que ofrece a jóvenes en situación de vulnerabilidad una solución de e-learning de forma gratuita con contenido en formación competencial. Un proyecto innovador por la base tecnológica con la que cuenta, y por la posibilidad de extender la formación online a lugares de escasa conectividad y ampliar progresivamente sus capacidades. El programa se ha llevado a cabo en cinco países, además de España: Túnez, Marruecos, Sudáfrica, Argentina y Brasil. Recogió el premio Ana Millán, directora de la Fundación Accenture.

: por la iniciativa Un programa que ofrece a jóvenes en situación de vulnerabilidad una solución de e-learning de forma gratuita con contenido en formación competencial. Un proyecto innovador por la base tecnológica con la que cuenta, y por la posibilidad de extender la formación online a lugares de escasa conectividad y ampliar progresivamente sus capacidades. El programa se ha llevado a cabo en cinco países, además de España: Túnez, Marruecos, Sudáfrica, Argentina y Brasil. Recogió el premio Ana Millán, directora de la Fundación Accenture. Premio Pyme : Dynamis Consultores por ‘ Factoría de Talento’ un proyecto dirigido a ayudar a jóvenes entre 18 y 26 años a identificar su talento y hacerlo brillar, a través del conocimiento de sí mismos y del desarrollo de competencias transversales como la Gestión de las Relaciones, la Orientación de la Energía y la Creación del Cambio. Pablo Burgué, socio director de Dynamis Consultores recibió el premio.

: por ‘ un proyecto dirigido a ayudar a jóvenes entre 18 y 26 años a identificar su talento y hacerlo brillar, a través del conocimiento de sí mismos y del desarrollo de competencias transversales como la Gestión de las Relaciones, la Orientación de la Energía y la Creación del Cambio. Pablo Burgué, socio director de Dynamis Consultores recibió el premio. Premio Tercer Sector Pequeña Entidad Social : Fundación Capacis por su proyecto ‘ Creando Activos: Aula Activa de Empleo’. Una iniciativa que busca fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual de inteligencia límite o TEA, mediante acciones que refuercen sus capacidades, adecuándolas a las necesidades de las empresas. Recogió el premio su presidenta, Fátima de Dolarea.

: por su proyecto ‘ Una iniciativa que busca fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual de inteligencia límite o TEA, mediante acciones que refuercen sus capacidades, adecuándolas a las necesidades de las empresas. Recogió el premio su presidenta, Fátima de Dolarea. Premio Tercer Sector Gran Entidad Social : Fundación ONCE por su programa ‘Fomento del talento y el empoderamiento de los jóvenes con discapacidad en la universidad española’, a través del cual promueven el acceso y el talento de las personas con discapacidad en la universidad desde hace 5 años. Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE fue el encargado de recoger el premio.

: por su programa a través del cual promueven el acceso y el talento de las personas con discapacidad en la universidad desde hace 5 años. Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE fue el encargado de recoger el premio. Dentro de la categoría de Tercer Sector , concedieron un accésit a la Fundación Juan Soñador por su ‘ Escuela Integral para la Formación y el Empleo’ . Un programa para la inserción laboral sostenible de jóvenes entre 16 y 25 años de Castilla y León, que estén incluidos en el sistema nacional de Garantía Juvenil con expedientes de Protección o Reforma o en situación especial de vulnerabilidad. El director de la Escuela, Álvaro de la Puente recogió el reconocimiento.

, concedieron a la por su ‘ . Un programa para la inserción laboral sostenible de jóvenes entre 16 y 25 años de Castilla y León, que estén incluidos en el sistema nacional de Garantía Juvenil con expedientes de Protección o Reforma o en situación especial de vulnerabilidad. El director de la Escuela, Álvaro de la Puente recogió el reconocimiento. Premio Start up/Emprendimiento Social: Asociación Cultural La Kalle por ‘Fablabteka: Laboratorio de Fabricación Digital’. Una iniciativa por la que a través de talleres y del uso de máquinas e innovación tecnológica, da soporte a diferentes programas de la asociación, especialmente enfocados a actividades socioeducativas y de capacitación laboral en sus diferentes perfiles profesionales. Recibió el premio Joaquín García, secretario de la Junta Directiva de la Asociación. En su intervención, Alfredo Mahou, ha resaltado la gran calidad de las iniciativas presentadas y la capacidad para generar proyectos innovadores tanto desde pequeñas entidades como de las grandes corporaciones, “en esta edición hemos incorporado la categoría Start up/Emprendimiento Social, para recoger iniciativas de un colectivo que crece año a año y se ha convertido en pieza fundamental de nuestra economía como impulsor de empleo y de oportunidades de negocio, especialmente entre los más jóvenes”.

Proyectos innovadores que generan empleo de calidad

El jurado de esta tercera edición ha estado compuesto por Clara Sanz, directora general de Formación Profesional, Ministerio de Educación y Formación; Clara Bassols, directora de Fundación Bertelsmann; Maira Cabrini, Communications & Framework Change Ashoka; Carmen Menéndez, subdirectora general de Políticas Activas del SEPE; Carmen Morenés, directora de Fundación Telefónica; Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy abogados; Beatriz Herrera, directora de Fundación Mahou San Miguel; Ana Ávila, directora de Prevención y Salud & Bienestar de Mahou San Miguel, y Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

En las tres ediciones del Premio al Impulso del Empleo Juvenil se han presentado un total de 209 iniciativas de toda España. En todas ellas, el jurado ha tenido en cuenta tanto el impacto de los proyectos como el valor que aportan en la creación de empleo estable y de calidad, especialmente cuando van dirigidos a colectivos de jóvenes con dificultades; su consistencia y permanencia en el tiempo; la replicabilidad del modelo en otros ámbitos o regiones; así como su carácter innovador y su alcance. Se ha valorado, asimismo, que las iniciativas tengan en cuenta el concepto de sostenibilidad en su triple vertiente: económica, ambiental y social.

