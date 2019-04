Las 5 habilidades de un emprendedor de éxito, por Escuela ELBS Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 12:57 h (CET) La Escuela ELBS, centro de negocios online especializado en programas formativos de liderazgo, explica cuáles son las 5 habilidades que necesita un emprendedor para alcanzar el éxito No hay ya mucha gente que desconozca quiénes son Mark Zuckerberg o Julia Hartz. Estos dos referentes han sido líderes del impulso de proyectos innovadores y revolucionarios. Así, estos dos perfiles de éxito comparten, entre otros capacidades como la creatividad o la unicidad.

Por ello, la Escuela ELBS, especializada en programas formativos enfocados al liderazgo, ha reunido las 5 cualidades y habilidades que han llevado al éxito a los emprendedores más famosos.

“Ser emprendedor implica desarrollar diversas habilidades y reforzar aptitudes”, explican desde la escuela de negocios, “y de ello depende, en gran medida, que un proyecto de emprendimiento tenga un recorrido exitoso”.

Gestión de negocios

Da igual el mercado, el nicho o el modelo de negocio que se quiera emprender. “Sin conocimientos específicos en gestión, es prácticamente imposible promover un negocio”, apuntan. Así, tener formación en este ámbito permite al emprendedor adquirir técnicas para captar clientes y crear estrategias comerciales.

Toma de decisiones

​La lista de proyectos emprendedores que han fracasado por malas decisiones podría ser casi interminable. “Por mucho que la idea de negocio sea viable, la ejecución debe ser acorde”, comentan desde la escuela ELBS. “Si alguna de las acciones no tiene un buen planteamiento, la ejecución fallará y se pone en riesgo el proyecto”.

Iniciativa y liderazgo

Así lo apuntan los expertos: “sin capacidad de liderazgo e iniciativa, el éxito empresarial es prácticamente imposible”. Según ELBS, la idea es potenciar los hábitos que se enfoquen a la planificación, al reto, a la superación.

Perseverancia

“Mantener la perseverancia, tenacidad y motivación a buenos niveles es imprescindible”, exponen.

Medir riesgos

Tan importante es no sobrevalorar capacidades como menospreciarlas. Un buen emprendedor es capaz de medir riesgos y decidir si es mejor asumirlos o no. “Con una formación base como la del Máster en Habilidades Directivas para Emprendedores y estas habilidades, la receta del éxito está casi completa”, acaban desde la escuela ELBS.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.