Globalvia y la Fundación Adecco acelerarán la inclusión laboral de las personas con discapacidad

viernes, 12 de abril de 2019, 12:52 h (CET) Como primera acción, ambas entidades impulsarán un voluntariado en el que empleados de Globalvia apoyarán a personas con discapacidad psíquica, que cursan formación como Técnico de rehabilitaciones y reformas, en la restauración de una red de escuelas y casas de menores de Madrid Globalvia y la Fundación Adecco han iniciado una colaboración con el objetivo de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en un contexto en el que estos desempleados alcanzan las 141.289 personas y ya representan el 4% del total de parados en España.

Así, Globalvia se une al proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, con el objetivo de allanar el camino de las personas con discapacidad al mundo laboral. La colaboración ha sido suscrita por Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y Javier Pérez Fortea, consejero delegado de Globalvia.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco afirma que: “según una predicción futurista que realizamos recientemente, la plena inclusión de las personas con discapacidad no se producirá hasta el año 2249. Sin embargo, hay acciones que podemos emprender para acelerar el proceso y la colaboración con Globalvia es sin duda una de ellas. El compromiso del tejido empresarial es la base para que las personas con discapacidad encuentren un lugar en el mercado laboral y estamos seguros de que, juntos, desarrollaremos iniciativas que impactarán de lleno esta misión social”.

Por su parte, Javier Pérez Fortea, Consejero Delegado de Globalvia subraya la importancia de este acuerdo: “Globalvia es una empresa con una clara vocación de ayudar al desarrollo y mejora de la sociedad. Creemos firmemente en la necesidad de impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad para que ésta se produzca antes de las fechas ahora estimadas. Compartimos con la Fundación Adecco el compromiso por la igualdad de oportunidades y estamos orgullosos de iniciar este proyecto en todas las geografías donde tenemos presencia.”

Voluntariado de alto impacto

Como primera acción se impulsará un voluntariado corporativo en el que empleados de Globalvia, de la mano de expertos, acompañarán a personas con discapacidad psíquica, que cursan formación como Técnico para rehabilitaciones y reformas, en una actividad práctica para ampliar sus opciones de acceder a un empleo en este sector.

Así, participarán en un programa de rehabilitación de espacios que ha elegido una red de escuelas infantiles y casas de menores distribuidas por la Comunidad de Madrid, de forma que el equipo de voluntarios y personas con discapacidad lograrán un doble objetivo; por un lado, los beneficiarios con discapacidad tendrán un contacto real con el trabajo para el que se están preparando, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y, por otro, se llevará a cabo la rehabilitación de centros educativos para mejorar las condiciones en las que se desarrollan niños de 0 a 6 años.

Sobre Globalvia

Globalvia es una empresa española con carácter internacional y líder en la gestión de concesiones de infraestructuras, con una cartera actual de 26 proyectos de autopistas y ferrocarriles en 8 países distintos (España, Estados Unidos, Portugal, Andorra, Irlanda, Chile, México y Costa Rica).

Globalvia tiene como objetivo estratégico la generación de valor para sus accionistas a través de la gestión de su cartera de activos con el propósito de seguir siendo una referencia puntera en el mercado de la gestión de Infraestructuras. Su objeto social es el desarrollo y operación de infraestructuras. Sus mercados objetivo son los países OCDE con especial énfasis en España, Unión Europea y Norteamérica.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

