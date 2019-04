El Museo de la Fundación Gregorio Prieto implantará el método de "conservación preventiva" de la UNESCO Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 12:52 h (CET) Se convierte en el primer museo en España que se une al programa del ICCROM, perteneciente a la UNESCO, sin pertenecer a la red de colaboradores del organismo El Museo de la Fundación Gregorio Prieto de Valdepeñas ha firmado un acuerdo con el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, ICCROM, perteneciente a la UNESCO, para llevar a cabo una evaluación del almacenamiento de sus obras y bienes y proponer un plan para implementar su método de “conservación preventiva” (RE-ORG).

Con esta colaboración, el Museo de la Fundación Gregorio Prieto se convierte en el primer museo en España que se une al programa del ICCROM de forma independiente, sin pertenecer a la red de colaboradores del organismo internacional.

El acuerdo tendrá un año de duración y comenzará a principios de mayo con la formación sobre el método RE-ORG y su aplicación, orientada a las propias necesidades del museo. Contará con un equipo de profesionales del ICCROM, dirigido por Gaël de Guichen, quien se desplazará hasta Valdepeñas desde las oficinas centrales del ICCROM en Roma, para evaluar la situación del Museo.

Analizar los fondos, proponer un plan de reorganización, evaluar necesidades de mobiliario y reagrupación de colecciones, así como proponer procedimientos de gestión del almacenamiento serán los cometidos principales de esta consultoría en la que trabajarán conjuntamente los dos organismos. Como resultado, el ICCROM presentará un informe de evaluación, así como un posible plan de acción.

Este acuerdo ha sido posible gracias a la exposición “Gregorio Prieto y la Fotografía” que, con motivo del 50 aniversario de la Fundación Gregorio Prieto durante 2018, se pudo visitar en la Real Academia de España en Roma, institución donde muchas de las fotografías originales fueron tomadas en 1929.

Conservación preventiva

El proyecto RE-ORG surgió tras un estudio elaborado por ICCROM, que sacaba a la luz que el 60% de los fondos de todos los museos del mundo se encuentra en riesgo debido a la falta en la organización de las obras, al hacinamiento o a unas inadecuadas condiciones de almacenamiento.

Ante esta situación, muchos museos no pueden garantizar la protección de sus bienes ni utilizarlos para la investigación o la educación. Además, en caso de emergencia, no se puede llevar a cabo una respuesta adecuada, ya que en muchas ocasiones se desconoce la envergadura de las obras almacenadas.

Con el fin de ayudar a paliar esta situación, el organismo de la UNESCO elaboró en 2011 el programa RE-ORG, un método gradual de organización. Su objetivo es ofrecer una “conservación preventiva”, mejorando las áreas de almacenamiento que cada museo dispone. Hasta el momento, el método RE-ORG se ha aplicado a más de 140 museos de 30 países de los cinco continentes, a través de talleres prácticos y sesiones de mentores, y también ha sido utilizado por muchos museos de forma independiente.

El ICCROM es una organización intergubernamental creada por la UNESCO en 1956 con sede en Roma. Se ocupa de la conservación del patrimonio mueble e inmueble en todo el mundo. Contribuye a la preservación del patrimonio cultural mediante cinco ámbitos de actividad principales: formación, información, investigación, cooperación y promoción. Actualmente cuenta con 136 estados miembros, entre ellos España, que se adhirió en 1958.

La Fundación Gregorio Prieto fue constituida por el propio pintor en la Cueva-Prisión de Cervantes, en Argamasilla de Alba, el 12 de marzo de 1968 para la difusión y conservación de la obra artística del pintor Gregorio Prieto, de sus manuscritos, correspondencia y otros textos, y de promover actividades culturales. La Fundación adquirió en Valdepeñas (Ciudad Real) una casa palaciega para ubicar el Museo de la Fundación Gregorio Prieto que fue inaugurado por S.M. el Rey don Juan Carlos I, el 19 de febrero de 1990.

