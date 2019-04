La Universidad de Salamanca lanza la cuarta edición del Máster en Marketing Digital Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 12:37 h (CET) Colaboran IME Business School y Súmate Marketing Online, agencia digital multilingüe. Se añade la modalidad Experto para perfiles no universitarios. Única titulación de la Universidad de Salamanca avalada con el sello Red.es del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, por la calidad y vigencia de los contenidos. Están ya abiertas las preinscripciones y pueden realizarse desde la web marketingdigital.usal.es o enviando el currículum a marketingdigital@usal.es Súmate - Marketing Online, agencia internacional de marketing digital, participa de nuevo en la 4ª edición del Máster en Marketing Digital de la Universidad de Salamanca, la única titulación de la citada universidad que ha recibido el sello Red.es del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la calidad y vigencia de sus contenidos de temática digital.

Este máster se realiza además gracias a la colaboración del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), instituto generador de conocimiento que presta sus servicios de consultoría a empresas, IME Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Salamanca, y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, organismo que promueve las relaciones Universidad-Empresa.

El Máster en Marketing Digital parte de un enfoque práctico learning-by-doing basado en la experiencia real de sus profesores y en la experimentación con actividades reales de un especialista en marketing digital, permitiendo a los estudiantes ponerse en la piel de un profesional para llevar a cabo planes de marketing digital y soluciones que satisfagan las necesidades de sus clientes.

El próximo curso dará comienzo en enero de 2020, en horario de tarde. Desde hoy ya pueden realizarse las inscripciones tanto para el Máster como para el Programa Superior para estudiantes sin titulación universitaria, enviando el currículum a marketingdigital@usal.es. Toda la información está disponible ya en https://hubs.ly/H0hp4nK0

Programa formativo

El Máster en Marketing Digital busca formar presencialmente y desde la base, a los profesionales del futuro en todos los aspectos principales del marketing digital, no solo a nivel teórico, sino también estratégico, técnico, creativo y de gestión, de manera que puedan planificar, liderar, gestionar y ejecutar proyectos digitales en el ámbito de una empres, agencia o como profesional freelance.

El contenido formativo está dividido en 5 bloques enfocados a estrategia, negocio, técnicas performance, comunicación, contenidos y redes sociales, y analítica de datos:

Estrategia para empresas del s.XXI; Estrategia y Gestión Empresarial del s.XXI, Fundamentos de Marketing y Marketing Digital

Communication, Content & Social Media; SEO Copywriting, Content Marketing Multimedia, Social Media Marketing, Comunicación Digital, Branding y ORM, Inbound Marketing

Business & Sales; Consultoría Digital, Nuevas Tendencias, Venta Consultiva, Legalidad, Emprendimiento Digital

Data Analytics; Introducción a la Programación, Analítica Web, DataViz, Inteligencia Digital, Asignaturas transversales

Performance Marketing; SEO, Marketing de Afiliación, Email Marketing, SEA, Display & Programmatic Advertising, Ecommerce, Mobile Marketing

Prácticas de empresa

Trabajo Final de Máster

Se incluyen asignaturas transversales, como son las Prácticas en Empresa, en las que el alumno entrará en contacto directo con compañías con necesidades de marketing digital para simular el entorno laboral real al que se enfrentará después; y el Trabajo de Fin de Máster, en el que el alumno desarrollará un proyecto guiado por especialistas en la materia elegida, que le permitirá especializarse, emprender, investigar o implementar técnicas en las que desee profundizar.

Formación en Marketing Digital para no universitarios: programa Experto

Además, en esta edición se admitirán por primera vez estudiantes no universitarios, que deberán superar las asignaturas de los bloques Performance Marketing, Communication, Content & Social Media, Data Analytics y el Trabajo Final de Experto (30 ECTS) para obtener el título de Experto en Marketing Digital, expedido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Incorporación al mundo laboral gracias a la formación

En ediciones anteriores, participaron alumnos de muy distintos perfiles: ADE, Comunicación Audiovisual, Ingenierías, Periodismo, Matemáticas o Publicidad y Marketing, entre otros, y distintas procedencias geográficas como Portugal, España, Venezuela, Nicaragua, Ucrania, Polonia o Brasil, entre otras. E independientemente de su procedencia, el 100% tuvo su primera oportunidad laboral en el sector antes de la finalización del curso, todo ello gracias a la Coordinación del Máster y al imprescindible papel de IME Business School, que contribuye a la incorporación laboral de sus egresados mediante prácticas en empresa y becas-contrato en su red de Empresas IME.

