Cervezas Alhambra reúne en Tabacalera una muestra de las obras de su plataforma crear/sin/prisa

viernes, 12 de abril de 2019, 11:16 h (CET) Tabacalera Promoción del Arte acogerá desde el 12 de abril hasta el 9 de junio una muestra formada por 17 obras pertenecientes a la plataforma de creación contemporánea de Cervezas Alhambra: crear/sin/prisa La muestra refuerza el compromiso de la marca con la divulgación de la artesanía contemporánea, acercando creaciones de artistas y artesanos a un público más extenso.

La exposición trata de trasladar una manera de entender la vida sin prisa, con la que degustar todos los matices y valorar cada detalle del proceso de creación.

Cervezas Alhambra presenta un total de 17 obras pertenecientes a su plataforma de creación contemporánea crear/sin/prisa en una exposición que tendrá lugar en Tabacalera Promoción del Arte (La Fragua y Estudios), en Madrid. La muestra del fondo artístico, abierta al público desde el 12 de abril hasta el 9 de junio, contará con obras que tienen en común la filosofía de “Parar más. Sentir más”, entre las que se encuentran las creaciones de las tres ediciones del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente de ARCO y las colaboraciones de la marca con artistas de la talla de Nacho Carbonell o Pierpaolo Ferrrari, entre otros.

Innovación y tradición, arte y artesanía, concepto y técnica. Son binomios que están presentes en cada una de las obras y que se dan la mano para transmitir el saber hacer “sin prisa”. Una forma de ver la vida que valora el proceso, las historias, las horas invertidas en la creación de una pieza sencilla y que cree en que el verdadero lujo no se ve a simple vista. Obras de asentados artistas, como ‘A Mano’, de Pierpaolo Ferrari, o ‘El Patio’, de Nacho Carbonell, ponen en valor el proceso lento y artesanal de obras hechas para disfrutar con todos los sentidos.

“Los artistas han ido de la mano de los artesanos en la utilización de nuevas técnicas que les han permitido la revisión y el establecimiento de un nuevo lenguaje en sus trabajos. Las creaciones de la muestra conforman un espacio de diálogo y mestizaje que enriquece el trabajo de los artistas contemporáneos”, afirma Alicia Ventura, comisaria de la exposición.

Gran parte de las obras cuentan con un gran vínculo emocional con la ciudad de Granada, donde reside su inspiración, además todas ellas mantienen un importante factor artesanal. En cada una de sus obras, los autores han acudido a técnicas y materiales como la cerámica, el textil, el vidrio o la carpintería, con el concepto intrínseco del trabajo pausado realizado a mano. Así, sumergidos en la esencia de la ciudad que vio nacer a Cervezas Alhambra, y valorando los matices casi imperceptibles a simple vista, la plataforma crear/sin/prisa, que cuenta ya con entidad propia, continúa creciendo entorno a la creación artesanal contemporánea.

Cervezas Alhambra cuenta con un gran vínculo con el mundo de la artesanía contemporánea con la que comparte muchos de sus valores como la dedicación, la sensibilidad en el tratamiento de los materiales o los ingredientes, la capacidad de mirar de otra manera para descubrir nuevos detalles, y un punto de vista sobre la vida y la forma de trabajar. Cree en la importancia de trabajar sin prisa, una filosofía que pone en valor el talento de las manos, de los creadores, un talento en gran medida por descubrir.

“La razón de ser de la plataforma de creación contemporánea Crear/Sin/Prisa, reside en el compartir la visión, los valores y la forma de trabajar de los artistas con los que colaboramos; por la creación y la atención al proceso. Y también en la divulgación de este trabajo, que se realiza en colaboración con los mejores artesanos. El objetivo desde Cervezas Alhambra es nutrirla constantemente, incrementando los ámbitos de colaboración y difundiendo nuestra filosofía, según la cual podemos disfrutar de los detalles y de lo que no se ve a simple vista cuando paramos“, expone Laura Quero, Directora de Marketing de la marca.

La exposición refuerza el compromiso de la cerveza granadina con la divulgación de la artesanía contemporánea, acercando creaciones de artistas y artesanos a un público más extenso. La plataforma de creación contemporánea crear/sin/prisa invita a apreciar los matices, los detalles, la dedicación humana en cada obra. De esta forma, Cervezas Alhambra acerca el arte al público de a pie y a cualquier visitante que quiera hacer un parón en su cotidianeidad para detenerse a observar y dejarse sorprender por los secretos y rincones de cada obra.

