Kaiserwetter presenta ZULU, el primer Configurador Online de Servicios para energías renovables del mundo Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 22:00 h (CET) El Configurador de Servicios permite a inversores, propietarios y operadores de parques energéticos seleccionar online paquetes de servicios de acuerdo con las necesidades individuales y a un precio fijo Kaiserwetter lanza hoy ZULU, el primer Configurador Online de Servicios a nivel mundial para inversores, propietarios y operadores de activos de energías renovables. Por primera vez, los inversores tienen la posibilidad de elegir libremente la cantidad de módulos de servicios y de combinarlos de acuerdo a sus necesidades. De esta manera, cada cliente puede determinar los servicios que desea y los costes anuales de la gestión técnica y financiera.

El lanzamiento de este servicio inédito en el sector energético tiene lugar en un momento clave, ya que tras las tres subastas realizadas entre 2016 y 2017, la inversión en energías renovables ha disminuido de manera importante a la espera de que finalice la construcción de los nuevos parques renovables, que, para 2020, estarán completamente operativos. Por eso, es ahora cuando los inversores recuperan el interés y España vuelve a situarse como paraíso del inversor en el sector de las energías renovables. El sector del Asset Management se revitaliza y es en la oferta de precios estandarizados y la transparencia, donde estará la batalla real para competir por la gestión de los activos de los nuevos parques.

Los inversores, propietarios y operadores de activos de energías renovables pueden seleccionar online configuraciones individuales, con 13 módulos de servicios de gran flexibilidad, para facilitar la gestión técnica y financiera de sus parques energéticos. Adicionalmente a esta estructura modular, la gran innovación de ZULU consiste en que los servicios elegidos online tienen un precio fijo independiente de los ingresos. Además, al final del proceso de selección de los servicios modulares, no hace falta más que un solo clic para que el cliente reciba por correo electrónico el contrato listo para firmar.

Las ventajas de ZULU para los propietarios de parques energéticos son evidentes: de acuerdo con el principio «tú eliges y nosotros nos ponemos a tu servicio», los clientes potenciales pueden adaptar totalmente los servicios que desean de acuerdo a sus necesidades.

"Con ZULU, logramos sobre todo un alto grado de transparencia en los servicios que ofrecemos. Además, el precio fijo anual se consulta online, de manera tal que los servicios elegidos van de la mano de una seguridad total a nivel de los costes". Así explica las ventajas de ZULU Jorge Cunha Bober, CFO de Kaiserwetter España, al mismo tiempo que agrega: "Pero, sobre todo, nuestro enfoque online impone un nuevo estándar en el mercado en relación con el precio".

Con el lanzamiento de ZULU, Kaiserwetter deja obsoleta la práctica habitual de ligar los precios de operación a los ingresos. De esta manera, los costes operacionales (OPEX) para las energías renovables se reducen aún más. Además, posibilita que la duración de los contratos sea mucho más flexible, ya que los servicios de Kaiserwetter pueden contratarse con una duración de entre uno y tres años. Actualmente, ZULU está disponible para parques eólicos en España y Alemania. En lo sucesivo, el configurador de servicios abarcará también otros tipos de activos, tales como parques solares, centrales de biomasa e instalaciones hidroeléctricas. Además, ya está planificada la expansión a otros mercados y países.

“Tras nuestro exitoso inicio con la plataforma de internet de las cosas ARISTÓTELES, volvemos a demostrar con ZULU el gran potencial que tiene la digitalización en los sectores de las energías renovables y de los servicios. Estamos trabajando en la introducción de otras innovaciones digitales en el mercado. En pocas semanas, volveremos a sorprender al sector", comenta Daniel Sánchez Ruiz, CTO de Kaiserwetter España.

Se puede encontrar más información en: www.zulu.energy

