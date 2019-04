Solán de Cabras amplía su gama de aguas con beneficios funcionales con el lanzamiento de ANTIOX

Elaborada con té blanco, melocotón y naranja, Antiox completa la gama de aguas con beneficios funcionales de la marca junto a Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair Con más de un 90% de agua Solán de Cabras, zumos de frutas, aromas naturales y vitaminas del grupo B y C, estos productos ofrecen un plus de sabor sin utilizar azúcares refinados añadidos ni colorantes artificiales

Solán de Cabras, el agua de referencia de Mahou San Miguel, lanza al mercado Solán de Cabras Antiox, la nueva variedad de su gama de aguas funcionales. Se trata de la primera variedad de Solán de Cabras elaborada con té. Concretamente, es una bebida a base de té blanco, melocotón y naranja que llega para ampliar su portfolio de productos, ofreciendo a los consumidores una nueva manera de hidratarse con un plus de sabor y aporte funcional.

Asimismo, pone de manifiesto su afán por innovar y de ofrecer propuestas diferenciales para el punto de venta.

Beatriz Fernández, directora de Marketing de la Unidad de Negocio de Aguas de Mahou San Miguel afirma que “con la incorporación de Solán de Cabras Antiox a nuestra gama de aguas con beneficios funcionales, respondemos a esa creciente demanda del mercado por tener un producto funcional, con un plus de sabor y un valor añadido. El consumidor se preocupa cada vez más por la salud y el bienestar y, por tanto, por su hidratación, lo que le lleva a percibir el agua como uno de los productos naturales más adecuados para cuidarse”.

La evolución del agua

Más de un 90% de agua Solán de Cabras con un plus de sabor y un aporte funcional

La gama de aguas funcionales de Solán de Cabras, Solán de Cabras Defence, Solán de Cabras Repair y Solán de Cabras Antiox son bebidas elaboradas a partir de un 90% agua Solán de Cabras, zumos de frutas y aromas naturales, ingredientes que le aportan un sabor único y refrescante; y vitaminas del grupo B y C, que ayudan a reforzar las defensas, protegen frente a la oxidación y ayudan a cuidar la piel y el cabello. El resultado de esta combinación es un producto con un delicioso sabor, pensado para quienes buscan un plus en su rutina de hidratación diaria.

Por un lado, Solán de Cabras Repair, posee una intensa fragancia aromática en la que predomina el sabor de la granada con matices de uva tinta. En este caso, las vitaminas le dan su carácter funcional para obtener como resultado un agua con toda la pureza de un manantial milenario, con la particularidad de que protegen la piel y el cabello.

En el caso de Solán de Cabras Defence, contiene un delicioso sabor procedente del zumo de pomelo rosa, así como ingredientes que le aportan un intenso olor frutal. A ello se suman la vitamina B6 y vitamina B12, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y hacen de esta variedad una opción perfecta para quienes, además de buscar un plus de sabor en su hidratación, quieren ayudar a sus defensas.

Por último, Solán de Cabras Antiox, es una bebida con una base ligeramente floral proveniente del té blanco. Un líquido en el que predominan aromas frutales y frescos provenientes del melocotón que se complementan con sabores tropicales como la naranja, las frutas blancas o las bayas. Sus propiedades le confieren un poder antioxidante proveniente de la vitamina C.

Una nueva variedad que se traduce en una clara evolución del agua hacia una nueva opción de hidratación.

Solán de Cabras Antiox estará a la venta a partir del 15 de abril en el canal alimentación.

Envases RPE

En materia de embotellado, destaca el empleo de PET reciclado para todos sus envases, que actualmente es de un 50% para los formatos de 1,5L y 0,33L; y del 30% en el resto de productos, siendo en todos los casos plástico 100% reciclable.

Con acciones como esta, Solán de Cabras refuerza su compromiso y responsabilidad con el medio ambiente, dándole visibilidad a través de este tipo de activaciones que fomentan la reducción de la huella ambiental.

El origen de Solán de Cabras

El agua mineral natural de Solán de Cabras proviene de un manantial único situado en la Serranía de Cuenca, que le aporta las propiedades minerales y organolépticas que la han convertido en todo un referente en cuanto a origen y pureza. Y es que, el agua procedente del filtrado de las lluvias descansa durante años en este acuífero subterráneo que mantiene intactas sus condiciones.

Desde la profundidad de la tierra y durante más de 3.600 años, cada gota recorre y se decanta entre capas de sedimentos jurásicos, filtrándose entre las rocas en un proceso 100% natural de principio a fin hasta su fase final, el envasado. Además, su reconocido envase azul la protege de cualquier alteración lumínica para que su sabor y propiedades permanezcan indemnes e invariables. Este conjunto de acontecimientos da lugar a un agua de composición equilibrada y de mineralización débil.

Sobre Solán de Cabras

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de dos siglos de historia, cuyo manantial se sitúa en Beteta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte de Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. La marca, presente en más de 30 países, cuenta con una gama de sabores elaborados a partir de agua mineral natural con un porcentaje de zumo entre el 13% y el 20%, a cuya composición se ha añadido recientemente Stevia, un edulcorante 100% natural.Recientemente, ha incorporado a su portafolio Solán de Cabras Defence, Solán de Cabras Repair y Solán de Cabras Antiox, una gama de aguas con beneficios funcionales pensadas para ayudar a reforzar las defensas y cuidar la piel y el cabello.

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. Dispone de 11 fábricas de cerveza –ocho en España, una en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales y plantas de envasado de agua y un equipo cercano a los 3.200 profesionales. Cuenta con 129 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890 y continúan con la adquisición de San Miguel en 2000, la incorporación de la marca canaria Reina en 2004, la de Cervezas Alhambra en 2007 y la de Solán de Cabras en 2011. Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, con productos pioneros en su categoría, y una variada gama de cervezas internacionales y marcas de agua. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para su desarrollo y está presente en más de 70 países.

