IMF Business School organiza una mesa redonda sobre el uso del Big Data en la movilidad urbana

jueves, 11 de abril de 2019, 17:23 h (CET) Se prevé que de aquí a 2050, 9 de cada 10 españoles vivan en núcleos urbanos según la ONU. Sacarle el máximo partido al dato y cubrir las necesidades reales del usuario son dos de los retos del sector de la movilidad. Para solventar estos retos, los perfiles más demandados por las empresas combinan conocimiento y actitud, algoritmo y liderazgo La población tiende a concentrarse en las ciudades y las estadísticas predicen que cada vez serán mayores los núcleos urbanos en detrimento de los rurales. De hecho, se prevé que, de aquí a 2050, 9 de cada 10 españoles viva en núcleos urbanos, según cifras de la ONU. Además, en ciudades como Madrid se estima que a diario circulan 2,5 millones de coches. Para hacer de las ciudades espacios habitables, con el transporte más eficiente y el menor impacto posible en el medio ambiente, se necesita el Big Data. Pero también saber cómo sacarle partido.

De ésos y otros temas se ha hablado hoy en la mesa redonda organizada por IMF Business School, denominada ‘Analítica de datos y negocios de movilidad urbana’, en la que han participado: Irene Tortosa, analista de aprendizaje automático en BigML; Orazio Corva, director Comercial y de Marketing del Servicio Motosharing de Acciona; Beatriz Rodríguez, responsable del área de analítica para Smart Cities y edificios inteligentes en Indra-Minsait; Raúl Viudez, director de Tecnología y Marketing de Wible, y Marino Caballero, responsable de Desarrollo de Negocio en Zity. La tertulia ha estado moderada por Ana Fernández-Ardavin, decana de la escuela, quien ha destacado la importancia de la seguridad y la privacidad en el tratamiento de estos datos.

Para Orazio Corva, de Acciona, una de las mayores ventajas es la libertad que tiene el usuario para decidir cómo se mueve gracias a la tecnología. “En esto también importa que hoy la gente es mucho más consciente del impacto ambiental de sus decisiones, y para eso ayuda que exista la movilidad compartida”. Beatriz Rodríguez, de Indra-Minsait, ha destacado cómo desde siempre el transporte ha tenido dos objetivos: reducir tiempo y distancia. “En las ciudades reducir el tiempo es más complicado, pero hoy el ciudadano está en el centro de la decisión. Antes todos querían un coche en propiedad, eso ahora no pasa tanto”, ha dicho. También cómo hoy son importantes variables como el coste, el tiempo, el sentido de la propiedad y hasta la sensación de experiencia del usuario. Y la cantidad de agentes que influyen: el ciudadano, los gestores de las ciudades, las empresas, etc. y hasta el medio ambiente.

Los ponentes han reconocido de forma unánime que la principal ventaja de la tecnología en el sector de la movilidad es la personalización y el empoderamiento del ciudadano. “Hay más aplicaciones, más servicios, y eso permitirá que entren nuevos actores. Nos encaminamos al usuario multimodal, que coge coche compartido, el suyo propio y un taxi en un mismo día”, ha señalado Raúl Viudez, de Wible. Sus palabras las ha secundado Marino Caballero, de Zity, quien ha señalado cómo todas las soluciones se basan en el dato, tanto en lo que dice como en lo que hace. “Los datos son tan completos que las apps tienen una gran capacidad de previsión”, ha explicado Irene Tortosa, de BigML.

Aun así, sigue habiendo retos pendientes. Porque la cantidad de información que se maneja es tal que hay que saber manejarla, valga la redundancia. “Sabemos lo importante que es el clima, si el día es laborable o festivo, los datos de la DGT y de la AEMET, etc. pero lo que nos falta es traducir todo eso para la toma de decisiones en la empresa”, ha reconocido Raúl Viudez. Ahí está, ha señalado Oracio Corva, la ventaja competitiva de cada negocio.

Para solventar estos retos hay que contar con los mejores perfiles. ¿Y qué demandan las empresas del sector? Perfiles mixtos, que mezclan conocimiento y actitud, programar, pero también gestionar equipos, liderar y saber sacarle partido al dato. “Son los más laborados. Los equipos multidisciplinares son hoy una realidad. Necesitas liderazgo y gestión de equipos, soft skills”, ha apuntado Beatriz Rodríguez, de Indra-Minsait.

“Tenemos que ser el amante perfecto y cubrir las necesidades reales de los ciudadanos, aunque no sepan ni que las tienen”, ha remarcado Marino Caballero, de Zity.

