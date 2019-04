AleaSoft: Continúa el clima alcista en los mercados de combustibles y CO2 pero MIBEL resiste por la eólica Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 17:12 h (CET) Esta semana del 8 de abril se ha mantenido el clima alcista con que terminaron la semana pasada los mercados de combustibles y CO2, pero el mercado MIBEL de momento resiste y el precio promedio de los primeros cuatro días de esta semana ha bajado respecto a la semana pasada debido a una producción eólica más alta, según el análisis de AleaSoft. No obstante, el mercado MIBEL sigue en el grupo de los mercados con precios más altos de Europa El clima alcista con que finalizaron la semana pasada los mercados de combustibles, CO2 y de electricidad europeos ha continuado durante esta semana del 8 de abril. No obstante, el mercado eléctrico MIBEL de España y Portugal, aunque sigue teniendo precios superiores a los 50 €/MWh y continua en el grupo de mercados con precios más altos de Europa, ha tenido un precio promedio de los cuatro primeros días de esta semana un 6% menor si se compara con el precio promedio de los días homogéneos de la semana pasada. Según AleaSoft, la producción eólica ibérica, que ha aumentado un 133% en el período analizado, es la protagonista de la bajada de los precios del mercado eléctrico, pues en esta semana el resto de factores que influyen en los mismos han tenido un comportamiento que los tensiona al alza: incremento del precio de los combustibles y el CO2, mayor demanda eléctrica y menor producción solar, hidroeléctrica y nuclear.

Mercados eléctricos europeos

El precio promedio del resto de mercados eléctricos europeos ha subido en lo que va de semana entre el 7% del mercado EPEX SPOT de los Países Bajos, y el 17% del mercado británico N2EX, con la excepción del mercado italiano IPEX que ha tenido una ligera bajada de 0,1%. Estos mercados se han visto más afectados por el incremento del precio de los combustibles y el CO2, además de que en Alemania y Francia la producción renovable ha disminuido respecto a la de los días homogéneos de la semana pasada.

Los mercados europeos continúan distribuidos en dos grupos según su precio. En el grupo de mercados con precios más bajos, que esta semana han estado alrededor de los 44 €/MWh, y que desde mediados de marzo están muy alineados, se encuentra el mercado EPEX SPOT de Alemania, Francia, Bélgica y los Países Bajos y el mercado Nord Pool de los países nórdicos. Y en el grupo de mercados con precios más altos, abarcando una franja de precios más amplia, esta semana desde los 50 €/MWh a los 61 €/MWh, se encuentran los mercados MIBEL, N2EX e IPEX.

Brent, combustibles y CO2

El precio de los futuros del petróleo Brent para el mes de junio en el mercado ICE esta semana ha continuado marcando máximos anuales superando los 70 $/bbl y llegando ayer miércoles 10 de abril a los 71,73 $/bbl. Esta tendencia alcista sigue respaldada por los recortes de la OPEP, la crisis política en Venezuela, las sanciones de Estados Unidos a Irán y el conflicto en Libia.

Por otro lado, el precio de los futuros de gas TTF para mayo en el mercado ICE se ha mantenido esta semana oscilando en torno a 16 €/MWh, valor que ya había superado el pasado viernes 5 cuando aumentó un 24% en solo tres días. En la sesión de ayer 10 de abril cerró en 15,73 €/MWh.

Los futuros de carbón API 2 para mayo de 2019 en el mercado ICE volvieron a superar los 64 $/t el martes 9 de abril cuando cerraron en 64,15 $/t, aunque en la sesión de ayer 10 de abril descendieron ligeramente hasta cerrar en 63,70 $/t. En AleaSoft se espera que el precio del carbón pueda volver a la tendencia bajista en los próximos días si el precio de los derechos de emisiones de CO2 se mantiene alto.

Los precios de los derechos de emisiones de CO2 en el mercado EEX para el producto de referencia de diciembre de 2019 cerraron en 26,13 €/t este miércoles 10 de abril, valor máximo desde que se negocia el producto, y que representa un aumento del 13% respecto al miércoles de la semana pasada. Esta subida se produjo ante la posibilidad de que el Brexit pudiera retrasarse un año.

Futuros de electricidad

Los mercados de futuros de electricidad europeos siguen subiendo, reaccionado a las subidas de los combustibles y el CO2.

Los futuros de España y Portugal para el mes de mayo en el mercado OMIP han crecido un 6,5% entre la sesión del viernes 5 de abril, cuando cerraron por encima de los 51 €/MWh, y la sesión del 10 de abril, cuando cerraron por encima de los 54 €/MWh. Los futuros de España para el mismo mes en el mercado EEX aumentaron un 7,3% en el período analizado, cerrando ayer 10 de abril en 55,18 €/MWh.

El incremento del precio de los futuros de Francia y Alemania para el mes de mayo en el mercado EEX entre los días 5 y 10 de abril ha sido de 6,4% y 6,9% respectivamente. En la sesión de ayer 10 de abril el precio de liquidación para este producto fue de 41,63 €/MWh en el caso de Francia y 42,68 €/MWh en el caso de Alemania.

España peninsular, producción eólica y fotovoltaica

La demanda eléctrica de España peninsular ha disminuido un 2,1% en los primeros tres días de esta semana, del 8 al 10 de abril, si se compara con los primeros tres días de la semana pasada. La semana próxima la demanda descenderá debido a las vacaciones escolares y los días festivos de Semana Santa y a que las temperaturas serán superiores a las de esta semana.

En los tres días primeros de esta semana la producción eólica en España ha crecido un 147% respecto a los días homogéneos de la semana pasada. Para la semana próxima del 15 de abril se espera que la producción con esta tecnología retroceda ligeramente en relación a los valores de esta semana.

La producción solar, que incluye a la fotovoltaica y la termosolar, ha disminuido un 14% en lo que va de semana, en comparación con los tres primeros días de la semana pasada. Para la próxima semana, en AleaSoft se espera que la producción solar suba respecto a la de esta semana. A medida que aumenten las horas de sol, la tendencia de la producción con estas tecnologías será al crecimiento.

La producción nuclear ha disminuido respecto a la semana pasada, un 15% en lo que se lleva de semana, debido a que la central nuclear de Vandellós II ha iniciado una parada no programada en la tarde del pasado 4 de abril pues se detectaron problemas en una válvula, según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esta parada tiene un origen similar a la que sufrió esta central el 18 de diciembre del año pasado. En aquella ocasión la central volvió a estar totalmente operativa el 5 de enero de este año, después de 18 días desde su desconexión.

La producción hidroeléctrica en los tres primeros días de esta semana ha sido un 29% menor que en los tres primeros días de la semana pasada.

Según el último Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica, las reservas hidroeléctricas han disminuido 170 GWh en la última semana, siendo en la actualidad de 11 012 GWh, lo que representa un 47% de la capacidad total.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace:https://aleasoft.com/es/continua-clima-alcista-mercados-combustibles-co2-mibel-resiste-eolica/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas TRAVEL CLOUD SYSTEM: Comienza una nueva era para la distribución turística El Design Fest vuelve a Madrid con más de 50 actividades gratuitas en torno al diseño Persianas Alicante, amplía aun más sus servicios Solán de Cabras amplía su gama de aguas con beneficios funcionales con el lanzamiento de ANTIOX Qustodio elabora una radiografía del consumo de pornografía online en menores de edad