Cocinar con sartenes tóxicas puede resultar perjudicial para la salud, según sartenes.pro

jueves, 11 de abril de 2019, 16:04 h (CET)

jueves, 11 de abril de 2019, 16:04 h (CET) La preocupación por seguir una dieta saludable también pasa por revisar los utensilios con los que se cocina. Los materiales de las herramientas para cocinar pueden transferirse a los alimentos, y a veces estos materiales pueden contener sustancias dañinas para la salud humana. Se recomienda conocer más a fondo los utensilios con los que se cocina día a día Es un hecho que se ha puesto de moda la cocina saludable. Los mercados y huertas ecológicas en la ciudad cada día son más numerosos. Para ser coherente con este estilo de vida sana, también se deberían de revisar los utensilios con los que se cocinan estos alimentos tan saludables, que podían dejar de serlo si son cocinados en una superficie que desprenda algún componente tóxico.

Las sartenes son el principal foco de atención por aquellos que quieren revisar su instrumental de cocina. Se ha demostrado que las sartenes de teflón pueden contener polímeros en su superficie que al someterse al calor pueden desprender sustancias tóxicas a la comida. En el momento puede que no resulten dañinas inmediatamente, pero un consumo diario durante un largo tiempo puede acarrear graves consecuencias para la salud.

Alternativas a las sartenes de teflón

Las sartenes EHS de cobre son una buena alternativa para cocinar. Son ligeras de peso, y conducen el calor rápida y uniformemente. Combinándolascon acero inoxidable mejoran sus propiedades, volviéndose más resistentes.

Otra buena opción sería usar una sartén de hierro fundido. El hierro se ha usado desde la antigüedad para fabricar utensilios, y es un elemento inocuo para cocinar. Además, también pueden tener propiedades antiadherentes de forma natural, siendo más saludables que las propias sartenes antiadherentes. Las sartenes de noviprom de hierro fundido son unas de las mejores del mercado.

Cómo escoger una tienda que ofrezca diversas opciones de sartenes no tóxicas

En la actualidad es muy común usar Internet para comprar todo tipo de utensilios para el hogar y por supuesto, la cocina. En sartenes.pro disponen de una amplia variedad de las mejores marcas de sartenes ecológicas, con diversos materiales como los ya nombrados, para que las personas preocupadas por su alimentación escojan sus sartenes conscientemente. Además, estos materiales, como en el caso del hierro pueden ayudar a que los alimentos se cocinen más rápido. Con una buena sartén, se gana en tiempo, dinero y salud.

