Las soluciones PaaS son un auténtico valor añadido para el negocio, según Neteris

jueves, 11 de abril de 2019, 15:35 h (CET) Neteris, compañía especializada en la implementación de soluciones de gestión y optimización empresarial y en proyectos dirigidos a la transformación digital, apuesta por las soluciones PaaS para gestionar en la nube los procesos de negocio e integrar las aplicaciones relacionadas con la actividad específica en un solo lugar, para agilizar operaciones complejas La integración de todos los recursos en una plataforma unificada supone un notable avance en el desarrollo de negocio de las empresas. Una de las herramientas más avanzadas para gestionar estos procesos es a través de la implementación de un modelo como Oracle Integration Cloud Service, que proporciona la capacidad para generar procesos de negocio o aplicaciones en la nube 100% integrables, de gran rendimiento, fácil aprovisionamiento y escalabilidad.

Principales ventajas y funciones de Oracle Integration Cloud Service

La automatización de procesos facilita que los empleados dispongan de una pestaña en la que acceder a todos los procesos activos que le corresponden. Oracle Integration Cloud Service se sustenta en tres funcionalidades principales: Process Builder, Visual Builder e Integration Cloud.

Con ellas puede integrar cualquier servicio, como SOAP o REST, y se puede seguir con claridad todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, a través de un esquema de trazabilidad detallado sobre los pasos que se han dado en ellos.

Otro de los beneficios principales de optar por OIC es la capacidad de desarrollar aplicaciones de tipo web o mobile con mayor eficiencia.

Además, Oracle Integration Cloud Service desarrolla flujos de integración capaces de coordinarse con los productos SaaS de Oracle (Sales Cloud, CX, ERP, HCM, o RightNow, entre otros), pudiendo generar un mapeo de datos que aporte información relevante sobre cada paso de los procesos realizados en la empresa.

El diseño de la interfaz de este sistema es completamente visual e intuitivo, contando con asistentes y facilitando las acciones que se necesitan realizar para el correcto funcionamiento de la compañía.

La auditoría y los análisis suponen otro de los grandes avances dentro del Oracle Integration Cloud Service, ya que exponen estos datos con una mayor precisión en tiempo real sobre los aspectos más importantes de los flujos de la compañía.

Por su parte, Oracle Recommends se encarga de realizar sugerencias en base a lo recogido en esos análisis previos en busca de mejorar los resultados, así como detectar y corregir posibles errores de los usuarios para asegurar la disponibilidad de las integraciones.

En definitiva, la digitalización de tu negocio a través de servicios PaaS, como Oracle Integration Cloud, permite automatizar procesos, integrar aplicaciones y datos, crear aplicaciones web y móviles personalizadas, analizar métricas y controlar flujos de datos en tiempo real.

Acerca de Neteris

Compañía altamente experimentada en proyectos de implementación de soluciones de gestión empresarial y transformación digital. Conscientes del cambio de paradigma que la tecnología está provocando a nivel global, dedica todos sus recursos a conseguir que las organizaciones entiendan su impacto e identifiquen aquellos procesos de negocio afectados, o bien los nuevos que surgen como consecuencia del propio cambio, para que pongan en marcha las iniciativas de transformación necesarias que les permitan competir en el nuevo escenario digital. 

Actualmente tiene oficinas en Madrid, Málaga, Barcelona y A Coruña en las que se reparten sus más de 80 consultores especializados, los cuales disfrutan en un entorno moderno y adaptado a fomentar la creatividad y la búsqueda de las mejores soluciones para sus clientes, algo que les ha valido para obtener la calificación de Best Workplace España 2019 y el Certificado Great Place to Work España 2018, reconocimientos que acreditan a la compañía como un Excelente Lugar para Trabajar. 

Neteris cierra 2018 con una facturación de más de 6M€, de los que más del 40% viene de proyectos internacionales, y cuenta con una dilatada experiencia en grandes cuentas y la confianza de más de 150 clientes alrededor del mundo. 

Este año celebra su 10 aniversario reforzando la calidad de sus servicios y ampliando enormemente su portfolio de soluciones Cloud en SaaS, PaaS e IaaS, habiendo obtenido ya certificaciones completas en alguna de estas áreas y habiendo siendo pionera en llevar "live” a importantes referencias, lo que confirma a Neteris como una excelente alternativa para sus proyectos de adopción Cloud.

No importa en qué etapa de su transición al Cloud esté, pueden ayudar. Si desea ponerse en contacto con ello hágalo a través de marketing@neteris.com o visitar neteris.com.

