Instituto Europeo del Sueño estima en más de la mitad los casos de narcolepsia sin diagnosticar

jueves, 11 de abril de 2019, 15:43 h (CET) La narcolepsia es un trastorno del sueño muy complejo que se considera invalidante para muchos de los que acusan esta patología, por lo que un diagnóstico certero y precoz puede minimizar sus efectos Se estima que más del 50% de las personas que sufren narcolepsia no conocen aún esta situación, ya que la presentación de sus síntomas se realiza de forma gradual, aunque sea a través de señales de somnolencia diurna en sus primeros momentos.

Los otros aspectos en los que incide este trastorno del sueño sobre la persona que lo padece son episodios súbitos de pérdida de fuerza muscular relacionado con las emociones como la alegría o sorpresa , alucinaciones durante el inicio del sueño o al despertarse, parálisis del sueño durante la noche y una calidad del sueño alterada, así como consecuencias ajenas al sueño como visión borrosa, alteraciones del estado de ánimo, trastornos de la alimentación o dificultad de concentración, entre otros.

Al tener un componente genético en algunos casos, en caso de contar con algún caso en la familia, la mejor opción es el sometimiento a las correspondientes pruebas para diagnosticarlo y que así no incidan demasiado los efectos de este trastorno.

Aunque los científicos aún no han dado con la causa concreta y exacta, hay factores ambientales que han sido relacionados con esta enfermedad como la menstruación, el estrés, los malos hábitos de sueño, la mononucleosis infecciosa o algún traumatismo craneal. Hasta ahora los estudios han demostrado que puede tratarse de una causa autoinmune.

Lo cierto es que, aunque se ha avanzado en la investigación y los tratamientos de esta enfermedad, con grandes avances en el modo de hacerle frente, no se ha dado aún con la cura.

Los medicamentos que se emplean en el tratamiento de la narcolepsia se pueden combinar con cambios en la rutina diaria para contribuir a combatir un trastorno que afecta en gran medida al rendimiento del paciente y, por tanto, a su calidad de vida.

Otras cifras sobre la narcolepsia

No se trata de una enfermedad muy extendida, ya que los datos en Europa y Latinoamérica apuntan a que la padecen entre 3 y 5 de cada 10.000 habitantes. En países como España, el número de casos diagnosticados gira en torno a unas 25.000 personas.

Instituto Europeo del Sueño es un centro especializado en todo tipo de trastornos relacionados con la calidad del descanso, con una amplia trayectoria ofreciendo tratamientos innovadores en busca de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

