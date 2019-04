ALGALENIC LABS propone incorporar la Chlorella Marina a la alimentación Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 15:04 h (CET) ALGALENIC LABS ha creado suplementos de salud y deporte utilizando como ingrediente clave las microalgas marinas para mantener y proteger la salud de tu familia La forma de nutrise es cada vez más importante a la hora de proteger la salud de los seres más queridos. Un nutriente valioso debido a sus compuestos bioactivos y desconocido en el mundo occidental, hasta hace unos años, son las microalgas marinas.

Las microalgas marinas han sido cultivadas por la humanidad durante siglos debido a sus valiosos compuestos bioactivos. La microalga marina de Algalenic Labs, Chlorella Marina, es producida por Buggypower, uno de los principales productores de microalgas marinas del mundo, en sus fotobiorreactores cerrados de Porto Santo, Portugal.

Esta isla portuguesa en el Océano Atlántico Norte ofrece los beneficios de días soleados durante todo el año, agua de mar prístina y aire limpio para un equilibrio que produce un crecimiento perfecto. Cuando se compara con el agua dulce, el agua de mar brinda la ventaja de altas concentraciones de nutrientes inorgánicos, oligoelementos como el yodo y el selenio y bajas cargas bacterianas.

Después de años de investigación científica ALGALENIC LABS, ha desarrollado una serie de suplementos alimenticios que ayudan a mantener el organismo y el de los familiares en óptimas condiciones. Los ingredientes y materias primas elegidos están totalmente probados, garantizados y certificados.

Beneficios de la Chlorella Marina para el organismo

El consumo doméstico de Chlorella Marina, ha demostrado ser beneficioso para el organismo humano;

Desintoxica el cuerpo

La Chlorella Marina ayuda a desintoxicar los riñones y la vesícula biliar. En varios estudios, esta microalga marina se ha mostrado con capacidad para eliminar una variedad de toxinas que se encuentran en la dieta occidental.

Elimina materiales pesados

El cansancio y la hinchazón pueden ser signos de la acumulación de metales pesados en el organismo. Existe una exposición a metales pesados en; las comidas , agua, aire, maquillaje etc..

Promueve una buena digestión y la pérdida de peso

La Chlorella Marina ayuda a una buena digestión. Es un excelente regulador de la flora intestinal. También ayuda a regular las hormonas, aumentar el metabolismo y reducir peso.

Refuerza el sistema inmunitario

La Chlorella Marina contiene las vitaminas B6, B12 que ayudan a reforzar el sistema inmunitario.

Estimula la creación de nuevas células

El factor del crecimiento de la Chlorella Marina es responsable de su habilidad para curar y rejuvenecer el cuerpo humano. Repara las células afectadas y los tejidos, además de estimular el crecimiento de nuevas células.

Mejora los niveles de colesterol

La Chlorella Marina ayuda con el colesterol y en casos de depresión. Cuando los problemas de colesterol son de naturaleza hereditaria, su ingesta suele ser muy efectiva y es capaz de ayudar a los intestinos a eliminar el colesterol.

Mejora los niveles de azúcar

Tres grupos independientes de investigación de Corea del Sur y Taiwán demostraron en sus pruebas que la ingesta de Chlorella Marina ayuda en la reducción de la cantidad de azúcar en la sangre y de la insulina.

Mantiene la presión sanguínea a raya

Los suplementos de Chlorella Marina ayudan a promover la salud del riñón y el corazón, lo cual es esencial para tener una presión sanguínea normal. En un estudio personas con presión sanguínea moderada ingirieron 4g de Chlorella Marina durante 12 semanas. Al final del estudio estas personas tenían una presión arterial más baja que los participantes que habían tomado un placebo.

Incremento de los niveles celulares antioxidantes

La Chlorella Marina es un agente antioxidante muy potente. Las microalgas marinas son ricas en yodo y lípidos, una combinación de ácidos grasos y yoduros- el más antiguo de los antioxidantes. Además la Chlorella Marina contiene otros antioxidantes como la clorofila, la vitamina C, el beta-caroteno, el licopeno y la luteína. Estos antioxidantes ayudan a luchar contra muchas enfermedades crónicas.

Equilibra las hormonas

El yodo es denominado como el mineral endocrino, ya que no es sólo importante para las glándulas tiroides sino para todo el sistema hormonal del cuerpo.

Equilibra el estado de ánimo

La Chlorella Marina es una fuente natural de vitamina B12, niacina y tiamina, lo cual ayuda con una función psicológica sana. Los estudios clínicos han mostrado que tomar Chlorella Marina es una forma efectiva y segura complementaria para pacientes con depresión y ansiedad.

Equilibra la piel

Las vitaminas B2, B3 y la biotina de la Chlorella Marina ayudan a que la piel luzca sana y radiante. Una de las causas de acné en la piel es debido a la toxicidad acumulada en el cuerpo. La Chlorella Marina ayuda a desintoxicar el hígado y los riñones arrastrando las toxinas del cuerpo.

Fortalece el pelo

A diferencia de los suplementos vitamínicos sintéticos, la Chlorella Marina es una fuente de alimento integral de biotina y cobre que actúan rápido y son absorbidos para promover un pelo fuerte, sano y brillante.

