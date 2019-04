Uno de cada tres menores españoles asegura ver porno online

Las nuevas generaciones han crecido junto a una pantalla con conexión permanente; una ventana a un mundo en el que el 30% del contenido es pornográfico, según un estudio de Psychology Today. Teniendo en cuenta estos datos, no es de extrañar que el acceso a este tipo de contenidos se dé en edades cada vez más tempranas. De hecho, el Instituto Psicológico Desconecta cifra en 10 años la edad a la que los menores españoles empiezan a consumir pornografía online.



Por si eso fuera poco, una investigación publicada en la revista “International Journal of Developmental and Educational Phychology” afirma que el 90% de los niños y el 70% de las niñas de entre 13 y 14 años aseguran haber visto porno al menos una vez en el año anterior y un 35% añade que ve porno online “demasiadas veces como para contarlas”.



Desde Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, han elaborado una radiografía del consumo de pornografía en menores:



¿Solo en webs especializadas? El acceso también puede llevarse a cabo de forma accidental, a través de banners o pop-ups mientras juegan videojuegos gratuitos online, ven películas o series en línea e, incluso, YouTube. Todos ellos, portales habitualmente visitados por menores. Según un estudio realizado por la Universitat Jaume I, casi la mitad de los menores españoles se han encontrado más de una vez con pornografía en Internet sin haberla buscado expresamente. Aunque, el mismo informe afirma que menos de un 1% de los menores avisa a un adulto ante esta situación



¿Preocupación familiar temprana? La preocupación porque los niños tengan acceso a contenido pornográfico empieza en España cuando cumplen 9 años, mucho más temprano que en Estados Unidos, según el informe ‘Menores e Internet: la asignatura pendiente de los padres españoles’ elaborado por Qustodio. Sin embargo, tan solo el 26% de los padres españoles utiliza alguna herramienta para proteger a sus hijos de estos contenidos.



¿Nueva forma de educación sexual? El acceso a la pornografía es tan temprano y masivo que existe el temor cada vez mayor de que se convierta en un sustituto de la educación sexual. Y es que el 74% de las familias afirma que los menores se informan sobre sexo en Internet, según un informe realizado por el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia.



¿Creencias sexuales estereotipadas? Según este mismo estudio, 6 de cada 10 familias piensan que los contenidos sexuales explícitos en Internet favorecen conductas como las agresiones sexuales o las violaciones. Además, gran parte de este contenido se basa en creencias sexuales estereotipadas de género, según alerta el informe ‘Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research’, generando falsas ideas de lo que es la sexualidad entre los menores.

Para Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio, “el contenido de tipo adulto está al alcance de todos, ya sea que lo busquen ellos o bien que les aparezca mientras navegan por Internet. Hablar con ellos y utilizar herramientas de seguridad y bienestar digital como Qustodio puede ayudar a las familias en esta complicada tarea”.